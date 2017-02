Sniper - Ghost Warrior war trotz vieler technischer Macken ein solider Shooter. Der Nachfolger krankte daran, dass das Scharfschießen durch zu viele Spielhilfen zur öden Routine verkam. Jetzt steht der dritte Teil in den Startlöchern, diesmal getreu der Devise: Nicht kleckern, sondern klotzen. Auf weitläufigen Karten darf man Scharfschütze sein, sich lautlos an die Gegner heranpirschen oder die Feinde mit einem Action-Feuerwerk ausschalten. Außerdem darf man Autofahren, Munition herstellen oder eine Spionage-Drohne steuern. Wir haben uns die neuen Möglichkeiten näher angeschaut - mehr dazu in der Vorschau.

Vor der Mission stellt man im Safe House seine Ausrüstung zusammen.

Die Mission kann auf der Karte ausgewählt und inspiziert werden.

In Sniper Ghost Warrior 3 übernimmt man die Rolle von Jonathan North, einem amerikanischen Scharfschützen, der nahe der russischen Grenze im nördlichen Georgien unterwegs ist. Seine JSOC-Mission (Joint Special Operations Command) lautet, die die das Land destabilisierenden Anführer der aufständischen Separatisten zu neutralisieren. Neben der Beendigung des Bürgerkriegs verfolgt der US-Elitekämpfer noch ein anderes, persönliches Ziel: Er will seinen verschollenen Bruder wiederfinden, der sich angeblich in einem von den Separatisten kontrollierten Gebiet befinden soll …Dreh- und Angelpunkt auf den weitläufigen und ziemlich offen gestalteten Karten sind die "Safe Houses". In diesen sicheren Bereichen kann man am Computer die aktuelle Mission anschauen bzw. eine andere wählen (es gibt meist mehrere Einsätze pro Karte), sich Ausrüstung und Munition kaufen, die Waffe umbauen, Munition selbst herstellen und/oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt schlafen - zum Beispiel, wenn man im Schutze der Nacht zuschlagen möchte. Pro Karte gibt es mehrere dieser sicheren Zonen, die man allerdings erst entdecken muss. Diese Aufenthaltsorte kann man außerdem zur "Schnellreise", also dem rasanten Ortswechsel, nutzen. Die Schnellreise-Funktion wird jedoch ausgeschaltet, sobald man das Missionsgebiet betreten hat.In der zur Verfügung stehenden Mission muss die Ausrichtung von drei Satelliten-Schüsseln manuell verändert werden. Nachdem man Waffen, Gadgets, Medkits, Munition und Rüstung ausgewählt hat, kann es losgehen. Das Missionsziel wird via GPS auf der Karte markiert, man findet also bequem den Weg dorthin. Entweder kann man zu Fuß zum Ziel laufen, sich per Schnellreise in die Nähe des Ziels bringen oder man setzt sich hinter das Lenkrad des hakelig zu steuernden Autos und macht sich auf den Weg. An schwer bewachte Außenposten sollte man jedoch nicht zu nah ranfahren, da Patrouillen Alarm schlagen könnten. Ist man am Zielort angekommen, geht zunächst die Aufklärung des Geländes los, denn jedes Areal bietet in der Regel mehrere Zugangsmöglichkeiten. Möchte man kleine Hilfestellungen bei der Infiltration in Anspruch nehmen, kann man den Scout-Modus anschalten, der einige (interaktive) Objekte hervorhebt, z.B. wo man über einen Zaun klettern kann etc.