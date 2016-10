Mit Dishonored gelang den Arkane Studios 2012 ein Achtungserfolg: Dabei kam die gelungene Mischung aus übernatürlicher Schleich-Action, verschiedenen Herangehensweisen und dem außergewöhnlichen Stil so gut an, dass Bethesda grünes Licht für eine Fortsetzung gab. Jetzt konnten wir Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske erstmals ausführlich spielen...

Mit einem guten Timing lassen sich Angriffe mit dem Schwert parieren.

Mit den Clockwork Soldiers ist nicht zu spaßen.

Kennt man den ersten Teil, findet man sich schnell zurecht: Die Entwickler halten an der bewährten Mechanik fest und geben dem Spieler wieder eine ganze Reihe an Fähigkeiten an die Hand, wenn sie zuvor die nötigen Knochenartefakte oder magische Runen gefunden haben. Dazu gehören z.B. die Nachtsicht oder das Verlangsamen der Zeit, aber auch neue Optionen wie der Shadow Walk, mit dem man sich zumindest als Emily kurzzeitig in eine Kreatur verwandelt, die nahezu unsichtbar durch die Gegend krabbelt. Im Zentrum steht aber erneut die Möglichkeit, sich in einem begrenzten Radius an eine bestimmte Stelle zu teleportieren und dadurch z.B. Wachen elegant zu umgehen. Alternativ schleicht man sich von hinten an und schickt Gegner entweder mit einem Würgegriff oder einem Betäubungspfeil ins Reich der Träume. Wer dagegen lieber auf tödliche Gewalt setzt, kann sich ebenfalls austoben, denn neben der scharfen Klinge finden sich wieder einige Wummen im Arsenal, mit denen man ein wahres Gemetzel veranstalten kann. Im Vorgänger führte der Fokus auf das Stapeln von Leichen allerdings zu einem düsteren Ende. Auch hier kann man davon ausgehen, dass man eher dazu motiviert werden soll, den unauffälligen Weg zu wählen – auch weil Munition eher Mangelware ist und man teilweise schon beim Kampf gegen zwei Feinde gleichzeitigDie Mission, die wir sowohl mit Corvo, dem Protagonisten des ersten Teils, als auch mit Emily Kaldwin absolvieren durften, führte uns nach einer kleinen Gondelfahrt in das spektakuläre Maschinenhaus des Großerfinders Kirin Jindosh. Und dieser leicht durchgeknallte Herr macht seiner Bezeichnung alle Ehre: Er ist nicht nur der Vater der so genannten Clockwork Soldiers – stylische Roboter mit einer künstlichen Intelligenz, die als moderne Wachhunde eingesetzt werden und sich im Kampf als zähe sowie agile Gegner erweisen. Auch sein Maschinenhaus ist ein architektonisches Meisterwerk, denn die Räume des prunkvollen Anwesens lassen sich mit der Hilfe von mechanischen Konstruktionen verschieben und völlig umgestalten.