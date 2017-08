Project Cars war bereits ein ernstzunehmender Herausforderer für die Platzhirschen Gran Turismo und Forza Motorsport. Mit dem Nachfolger wollen die Slightly Mad Studios im Rennspieljahr 2017 ebenfalls wieder die Konkurrenz aufmischen und haben dafür an vielen Stellen geschraubt, um die Rennsimulation noch besser zu machen. Wir haben Project Cars 2 für die Vorschau einem umfangreichen Vorab-Check unterzogen...

Der Fuhrpark wurde mit attraktiven Neuzugängen erweitert - darunter auch Modelle von Ferrari.

Es wird schmutzig: Neben Asphaltstrecken geht es beim RallyCross auch auf staubige Pisten.

Die Richtung ist klar: Project Cars 2 versteht sich genauso als eine Simulation wie der Vorgänger. Trotzdem wollen die Entwickler die Zugänglichkeit erhöhen und auch Gelegenheitsspieler für den anspruchsvollen Motorsport begeistern. Nein, keine Sorge: Die Fahrphysik wird nicht verweichlicht, damit sich die knapp 200 PS-Monster von Audi über Neuzugang Ferrari bis Zonda einfacher zähmen lassen. Lediglich eine Reihe optionaler Fahrhilfen wie ABS oder Traktionskontrolle greifen auf Wunsch unter die Arme oder sind in manchen Serien selbst unter realistischen Bedingungen verfügbar. Tatsächlich will man mit dem neuen Reifenmodell den Realitätsanspruch sogar noch weiter erhöhen anstatt ihn zurückzuschrauben. Die überarbeitete Fahrphysik macht dabei eine hervorragende Figur: Die Boliden kommen zwar jetzt etwas schneller ins Rutschen als im Vorgänger, doch kann man gleichzeitig ein besseres Gespür für die Grenzbereiche entwickeln und ausbrechende Hecks sicherer abfangen.Das optimierte Force Feedback trägt ebenfalls seinen Teil dazu bei und bietet jetzt sogar als Alternative zur manuellen Feinjustierung eine Auswahl an vorgefertigten Einstellungen, die bestimmte Facetten betonen. Generell ist es beeindruckend, wie unterschiedlich sich die jeweiligen Fahrzeugmodelle vom Go-Kart über Serienwagen bis zur Rennmaschine anfühlen – und auch anhören, wobei die Motorenklänge in der finalen Abmischung gerne einen Tick lauter ausfallen dürfen. Neuerdings darf man den Asphalt auch gegen Schotter- und Eispisten tauschen, um auch beim Driften durch rutschige Kurven sein fahrerisches Können unter Beweis zu stellen. Mit dem Lenkrad fährt sich Project Cars 2 großartig. Aber wie sieht es mit dem Controller aus? Besser als im ersten Teil, aber die Steuerung wirkt immer noch zu sensibel. So fällt es im Vergleich zum Fahren mit einem Lenkrad deutlich schwerer, vor allem die stärker motorisierten Flitzer sicher auf der Piste zu halten. Das gelingt der Forza- und GT-Konkurrenz deutlich besser.Trotz Verbesserungen bei der Fahrphysik passieren bei der Zieldurchfahrt manchmal aber noch Dinge mit den Wagen, die mit der Realität nichts zu tun haben und eher für Lacher sorgen, wenn sie arg seltsam durch die Gegend hoppeln. Dinge, die bis zur Veröffentlichung hoffentlich noch aus der Welt geschafft werden. Gleiches gilt für das Strafsystem, das dem Fahrer schon mal grundlos eine Zeitstrafe aufbrummt. Und auch bei den Boxenstopps muss noch Hand angelegt werden: Es darf nicht sein,dass das Auto bei der automatisierten Anfahrt die Leitplanke touchiert und das Lenkrad bei der Ansteuerung der Crew einfach starr geradeaus zeigt.Abseits der Fahrhilfen will man weniger erfahrenen Rennpiloten aber auch an anderer Stelle entgegen kommen. So kann man jederzeit auf eine Onscreen-Hilfe zurückgreifen, um nicht von all den Einstellungen und Optionen erschlagen zu werden. Das gilt insbesondere für das Setup, das bekanntlich eine Wissenschaft für sich darstellt. Damit nicht jeder Spieler zunächst ein Ingenieurs-Studium absolvieren muss, stellt man dem Schrauber nicht nur Erklärungen in Textform, sondern auch einen Renn-Ingenieur zur Seite. Wie in manchen Titeln von Milestone kann man ihm sagen, wo der Schuh drückt und er nimmt anschließend automatisch die Änderungen am Setup vor, um die geäußerten Probleme wie Über- oder Untersteuern zu beheben. Außerdem ist es jetzt möglich, sich beim Zeitfahren die Setups von schnellen Fahrern direkt aus der Bestenliste herunterzuladen und sogar deren Leistungen durch das Beamen in die Cockpits von bis zu drei Geisterwagen genau zu studieren. So erhält man z.B. nützliche Hinweise für den perfekten Bremspunkt oder die Ideallinie.