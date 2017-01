Keoken Interactive will die Abgeschiedenheit des Alls einfangen: Obwohl es zum SciFi-Thema passen würde, tapst man In Deliver Us The Moon ohne jegliches HUD-Geflacker durch verlassene Mondstationen. Der Rahmen für ein stimmungsvolles Erkundungs-Abenteuer? Diese Frage stellen wir uns in der Vorschau.

Mysteriöse Technologien warten auf ihren Einsatz.

Blendende Aussichten...

Die Drohne in Aktion.

Das Ziel der Mission lässt sich nicht gerade auf die leichte Schulter nehmen: Der von Kasachstan aus zum Mond entsandte Astronaut soll im Alleingang die Menschheit retten. Da im Jahr 2069 nahezu sämtliche Rohstoffe der Erde versiegt sind, haben sich die Weltmächte für die Gründung der Worldwide Space Agency (WSA) zusammengetan. In ihrem Auftrag soll der Spieler auf dem Mond verlassene Forschungsanlagen untersuchen, welche Hinweise auf wichtige Vorkommen offenbaren könnten. Dort wurden bereits früher Experimente durchgeführt. Warum niemand mehr dort ist, wird allerdings nicht erklärt und dürfte ein Kernpunkt der Mystery-Geschichte sein, die sich im Laufe des Spiels rund um den Trip entfalten soll.Man erkundet frei die offene Mondlandschaft voller technischer Gebäude, Mondbuggys und anderer Gerätschaften. Um in versperrte Bereiche zu gelangen, müssen allerdings bereits in der momentanen Fassung immer wieder technische Puzzles und Schalterrätsel gelöst werden. Zu den Gadgets gehören eine schwebende KI-Drohne wie eine Energiekanone, die mit Hilfe von Schaltern Tore öffnet.Nachdem ich langsam per WASD an einer Station im Mondorbit angedockt habe, wandere ich zunächst einmal ahnungslos im Astronautenanzug durch die ringförmigen Gänge und versuche, den Strom wiederherzustellen. Zunächst muss ich per Knopfdruck nur simple Schalterrätsel lösen. Die mysteriöse Stimmung und das hübsch inszenierte Szenario machen das Abklappern trotzdem bereits zu einem angenehmen Trip. Der ruhige, sphärische Synthie-Soundtrack von Sander van Zanten trägt ebenfalls viel zur Atmosphäre bei. Auch Starbreeze war offenbar vom ersten Eindruck überzeugt und wurde zum Publisher für den ursprünglich per Kickstarter ermöglichten Titel. Die zunächst geplanten Episoden glücklicherweise verworfen, stattdessen entwirft das Team ein vollwertiges Spiel.Nachdem ich den Strom aktiviert habe und mit dem Aufzug kilometerweit bis zur Mondoberfläche gerauscht bin, steht die Erkundung eines größeren Labor-Komplexes auf den Programm. Um mich in der Station zurecht zu finden, muss ich mich auf die Schilder in der Umgebung verlassen. Ich kann lediglich per freiem Wechsel aus der Schulterperspektive in die Ego-Sicht umschalten, um mich mit leuchtender Taschenlampe nah vor Übersichtspläne und Diagramme zu stellen.Zudem muss der Spieler später auf seinen Sauerstoffgehalt achten, der sich an verstreuten Stationen auffüllen lässt. Ebenfalls dabei ist ein „Power-Werkzeug“, welches sich mit Hilfe der experimentellen Forschungsanlagen mit fortschrittlicher Technik aufmotzen lässt. Als Vehikel sollen ein Mondbuggy sowie ein Jetpack zur Verfügung. Letzteres kann den Spieler auch in versteckte Areale befördern.