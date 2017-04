Agents of Mayhem

rainynight schrieb am 04.04.2017 um 17:28 Uhr

Meine Theorie: kein Koop, da es ihre veraltete Engine nicht schafft.

Wird doch sicher noch die von SR3 sein?

Also mir ist der Titel leider auch ziemlich egal.

SR auf 360 war ganz gut gemacht, aber Teil 2 war für mich als Gesamtpaket das beste Saints Row - trotz Probleme bei der Technik.

Da konnte man sich wenigstens noch grundlos und ohne spielerischen Sinn besaufen oder ne Zigarre zwischen den Missionen rauchen.

Erinnerte mich mit seinen skurrilen Charakteren an so manchen Tarantino Film.

Teil 3 war dann ein reduzierter Abklatsch, der aber immernoch gut war.

Teil 4... naja... also das war für mich dann irgendwie das Ende für die Reihe.

Leider musste man weg von all dem "Gangster auf die Schippe nehmen" und konzentrierte sich nur noch auf absolute Albernheit und Sci-Fi. Gefiel mir nicht.

Fand nur cool, dass ausgerechnet Patrick Stewart alias Captain Picard den Alien-Oberbösewicht gesprochen hat.

Aber wenn ich nur an die Animationen denke, die man seit SR2 in jedes Spiel wieder eingebaut hat...!

Wie einfallslos muss man sein bzw. wieviel Zeitdruck muss man als Entwickler haben?

Das ist dann auch der Grund, warum dieser Titel hier für mich eigentlich gar keine Rolle spielt, da er vor allem mehr von dem liefert, was ich schon an Teil 4 nicht gemocht habe.

Aber gut, vielleicht täusche ich mich ja. Lass mich gerne eines besseren belehren. Mal sehen...