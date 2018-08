Hübsch, präzise, zauberhaft

Schon bei Microsofts nebligem Ranken-Tunnel zu den Spielstationen von Ori and the Will of the Wisps haben sich die Messebauer eine urige Umgebung ausgedacht – noch magischer wurde es aber an den Spielstationen selbst. Ich hatte fast durchgehend Gänsehaut, weil alles so schön zusammenpasste und nebenbei hinreißend hübsch aussah. Der neue Nahkampf, das Lasso, der glühende Bogen, den man mit dem Stick ausrichtet – all das sorgte für einen traumhaft flüssigen, knackig präzisen Spielablauf.