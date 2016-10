Aus einem Spiel im Spiel wird ein eigenständiges Spiel! Gwint, das Sammelkartenspiel aus The Witcher 3: Wild Hunt, fand so viele Anhänger, dass CD Projekt RED nicht nur eine physische Version produzierte, sondern daraus ein eigenes digitales Kartenspiel machte: Gwent: The Witcher Card Game. Wie sich das digitale Kartenspiel anfühlt, auf welche Unterschiede man sich einstellen kann und wie der Einzelspieler-Modus aussieht, verraten wir in der Vorschau.

Vor dem Start einer Partie zieht man zehn Karten und darf drei davon tauschen.

Mit bestimmten Effekten und Zaubern lassen sich die eigenen Reihen verstärken oder gegnerischen Reihen schwächen. Ziel: Möglichst viele Punkte machen.

Vergleicht man Gwent: The Witcher Card Game mit dem Sammelkarten-Platzhirsch Hearthstone von Blizzard, dann spielt sich der Witcher-Kartenspielableger doch ziemlich anders. Während es bei Hearthstone darum geht, die Lebenspunkte des gegnerischen Helden mit Dienern, Zaubern und Fertigkeiten direkt zu dezimieren, dreht sich hier alles nur um Punkte - doch der Reihe nach. Man beginnt eine Gwent-Partie logischerweise mit einem Kartendeck, das man vorher selbst zusammengestellt und dabei die Karten ausgewählt hat, die sich am besten ergänzen oder Synergien/Kombos bringen. The Witcher 3 . Und mit diesen zehn Karten bestreitet man dann das Best-of-Three-Match. Im Gegensatz zu Hearthstone werden prinzipiell keine Karten nachgezogen, außer es wird explizit gefordert. Man muss also viel stärker mit seinem Set auf der Hand haushalten und arbeiten. Jede Karte auf der Hand ist kostbar. Demnach kann es auch eine legitime Strategie sein, in der ersten der drei Runden nur wenige und ggf. schlechte Karten auszuspielen und sich die "guten Blätter" für die anderen beiden Runden aufzusparen. Mit etwas Glück bemerkt der Gegner diese Taktik nicht und zieht gleich seine stärksten Trümpfe oder durchschaut das Vorhaben ...Beim Ausspielen muss auf die Reihenzuordnung geachtet werden, denn das Feld ist in drei Bereiche aufgeteilt: Nahkampf, Fernkampf oder Belagerung. Jede Karte weist einen Kampfwert und eine Reihenzugehörigkeit auf. Ein Bogenschützen-Charakter kann z.B. nur in der Fernkampfreihe platziert werden,Das Ausspielen der Karten kostet keine Ressourcen. In jedem Zug können die Spieler entweder eine auf das Spielfeld legen oder passen. Die Karten auf der Hand sind somit die begrenzte Ressource und um den Gegner letztendlich zu besiegen, sammelt man Punkte. Spielt man z.B. den Charakter Caranthir (Nahkämpfer), erhält man acht Punkte. Und dann gibt es mannigfaltige Möglichkeiten mit den Reihen und den gelegten Karten zu taktieren. Man könnte beispielsweise mehrere Nahkämpfer auf die entsprechende Reihe legen und diese mit einer Fähigkeit "buffen", die ihren Kampf- bzw. Punktewert erhöht. Der Gegner könnte aber die Chance nutzen und diese Nahkämpferbrigade mit einem Eiszauber effektiv ausschalten. Gleiches funktioniert mit dem Wettereffekt Nebel bei vielen Fernkämpfern, sofern man diese Karte im Deck hatte und noch das Glück hatte, sie zu ziehen. Ziel ist es also, möglichst effektive Kartenkombinationen zu finden, diese in das Deck aufnehmen und letztlich noch das Glück zu haben, diese Karten auf der Hand zu haben. Die Vielfalt und beispielhafte Decks können in der Gwent-Datenbank angeschaut werden (Beispiel: Skellige Deck aus dem Stresstest).