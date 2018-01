Metal Gear Survive - Vorschau, Action - 4Players.de

DitDit hat geschrieben: ? Gestern 16:53

Mazikeen hat geschrieben: ? Gestern 15:43 Versteh auch gar net warum alle so auf dem Namen "Metal Gear" rumreiten. Survive ist nicht das erste Spinnoff, zuvor gabs schon Rising, diverse Visual-Novell Ableger und andere.

Versteh auch gar net warum alle so auf dem Namen "Metal Gear" rumreiten. Survive ist nicht das erste Spinnoff, zuvor gabs schon Rising, diverse Visual-Novell Ableger und andere.

Metal Gear war mal eine bombastische und grandiose Marke. Als Fan hat man einen Herzkasper vor Aufregung bekommen bei jeder News. Aber MGS5 war leider ein Unfall. Konami hat die Marke begraben und Kojima ist nicht mehr dabei. Das Spiel kam unfertig raus und man merkt es ziemlich stark. Da steckt eigentlich soviel Potential drinn.Aber Konami hatte kein Bock da noch was rauszuholen. Stattdessen wurde es billig ausgeschlachtet mit Pajinko Automaten, lieblosen MP DLCs und einer Remaster/Game of the Year Edition und Ports die nix verändert haben.Und jetzt kommt dieses komische Ausgeburt. Was so überhaupt rein gar nichts mit der Serie zu tun hat und einfach nur den Namen für mehr Verkäufe ausnutzen möchte. Das ist einer der billigsten Versuche was aus dem Kunden zu melken die ich seit langem gesehen habe. Wir haben schon die Engine? Wir haben schon die Marke? Haben aber kein Bock Zeit und Energie reinzustecken? Bitteschön Metal Gear Survive. Unsere Marktforschung sagt das ist das was die Leute wollen.Wie kann dem hier irgendwas positives abgewinnen....Ich selber bekomme ein beklemmendes Gefühl in der Magengrube und denke...