Neue Technik, neue Qualitäten?

Milestone bleibt auch in diesem Jahr dem Motocross treu: Mit MXGP 3 will man im Mai das dritte offizielle Spiel rund um die FIM-Rennserie abliefern und verspricht einmal mehr enge Positionskämpfe, staubige Pisten und waghalsige Sprungeinlagen. Wir konnten uns bereits selbst auf den Sattel schwingen und erste Runden auf den Bikes absolvieren...

MXGP3 - The Official Motocross Videogame

AUSBLICK

Einschätzung

Endlich, ENDLICH verabschiedet sich Milestone von seiner angestaubten Inhouse-Technologie und setzt stattdessen auf die Unreal Engine! Schon nach den ersten paar Metern in MXGP 3 wird klar, dass sich der Schritt auszahlt: Ein Spiel der Italiener sah nie besser aus und die Darstellung der Kulisse sowie Strecken wirkt zumindest am PC viel plastischer und detaillierter. Gleichzeitig ist die Bildrate erfreulich hoch und die Echtzeit-Deformation der Oberfläche wirkt sich spürbar auf die Fahrphysik aus. Ob auch die beiden aktuellen Konsolen vom Engine-Wechsel profitieren, muss sich allerdings erst noch zeigen. Am grundlegenden Spielprinzip ändert die aufgebohrte Technik dagegen nicht viel: Man muss also eine gewisse Begeisterung für die FIM-Serie mitbringen, um den auf Dauer etwas drögen sowie vom Gummiband durchzogenen Motocross-Rennen etwas abgewinnen zu können.