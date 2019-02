Eine fremde und doch vertraute Welt



Der Vergleich mit Destiny drängt sich förmlich auf: Zum einen setzt auch BioWare auf ein Science-Fiction-Szenario, in dem man sich allerdings nicht im Sonnensystem herumtreibt, sondern auf einem fiktiven erdähnlichen Planeten, der von einem bedrohlichen Ereignis heimgesucht wird. Immer wieder erscheinen in regelmäßigen Abständen Monster und andere aggressive Kreaturen, die zusammen mit Wetterkapriolen für Chaos und Verwüstung sorgen. Die Suche nach dem Ursprung und Sinn dieses Anthem-Phänomens stellt dabei einen der Grundpfeiler der Story dar.



Während sich die Menschen vor der Bedrohung in stark befestigte Städte wie Fort Tarsis zurückgezogen haben, werden die besten Kämpfer ausgesandt, um sich den Kreaturen entgegenzustellen. Dafür schlüpfen sie in schwer bewaffnete und äußerst agile Kampfanzüge, die als Javelin bezeichnet werden und neben schlagkräftigen Wummen sowie Equipment für den Nahkampf auch mit einem Jetpack ausgestattet sind. Darüber hinaus lassen sie sich von Kopf bis Fuß anpassen – sei es mit individuellen Lackierungen oder Ausrüstung, die man sich mit gesammelten Ressourcen entweder selbst herstellt, bei Händlern kauft oder als Belohnung für abgeschlossene Aufträge erhält. Mikrotransaktionen werden ebenfalls Einzug halten,

Die Javelins lassen sich in mehreren Bereichen anpassen und ausrüsten.

doch will man sich in dieser Beziehung auf kosmetische Inhalte beschränken.



Hoch hinaus



Abgesehen von der Schulterperspektive hebt sich Anthem vor allem durch die Jetpacks angenehm von Destiny ab. Die großen Areale sind entsprechend mit vielen Höhenunterschieden gestaltet, so dass sich die Bewegungsfreiheit, Action und Erkundung nicht nur auf den Boden, sondern auch vertikale Ebenen erstrecken. Allerdings hat der Höhenflug seine Grenzen: Die Düsen erhitzen sich mit der Zeit – sei es beim Flug oder in der Schwebeposition, in der man Feinde prima aus der Luft anvisieren kann. Zwar können sie durch einen Sturzflug oder Wasser gekühlt werden, doch wird man immer noch viel Zeit auf dem Boden verbringen und sogar Tauchgänge absolvieren. Die Schauplätze sind mit Abstechern in den Dschungel, Steppen, Gebirge und Höhlensysteme zwar abwechslungsreich gestaltet, wirken aber dennoch ziemlich generisch und echte Wow-Momente bleiben derzeit noch aus, die Destiny damals hinsichtlich des Artdesigns durchaus hervorrufen konnte.





Spätestens bei größeren Gegnern ist man froh, Mitstreiter zu haben.

Ein Grund, warum die Einbindung der Flugeinlagen so viel Spaß macht, liegt an der gelungenen Steuerung. Einfach losrennen, abspringen und auf den linken Analogstick drücken – schon zünden die Jetpack-Düsen und es geht in der Luft weiter. Die geschmeidige Mechanik geht nach kurzer Zeit in Fleisch und Blut über. Davon abgesehen hinterlässt die reaktionsfreudige und präzise Steuerung auch in den Gefechten einen positiven Eindruck, auch wenn sich Destiny in Bungies Paradedisziplin immer noch einen Tick runder anfühlt. Trotzdem kann man BioWare durchaus Respekt zollen, weil es für ein Rollenspiel-Studio durchaus beachtlich ist, eine ordentliche Shooter-Mechanik auf die Beine zu stellen.