Eine postapokalyptische Kung-Fu-Fabel mit tierischen Charakteren in einer offenen Spielwelt? Was zunächst wie Horizon Zero Dawn mit Waschbär aussah, entpuppte sich auf der gamescom 2017 als eines der wenigen herausstechenden Highlights. Denn das Action-Rollenspiel von Experiment 101 und THQ Nordic sprühte nur so vor Spielwitz, rasanten Kämpfen, kreativen Mutationen und einer Prise Ying-Yang. Mehr dazu in der Vorschau.

Kung-Fu-Waschbär



Das Open-World-Rollenspiel Biomutant wird von Publisher THQ Nordic als postapokalyptische Kung-Fu-Fabel in einem einzigartigen Universum bezeichnet und irgendwie passt diese Beschreibung, die auch aus einem Generator für Marketing-Schlagworte stammen könnte, tatsächlich wie die Pfote aufs Auge. In Biomutant gibt es keine Menschen. Ausschließlich Tiere in anthropomorpher Gestalt bevölkern die farbenfrohe Welt, die von einer ölartigen, schleimigen Substanz und dem "Meat Eater" bedroht wird. Die drei Aufgaben des an Rocket Raccoon (Guardians of the Galaxy) erinnernden Hauptcharakters ist es, den Baum des Lebens zu retten, sich mit den sechs einheimischen Stämmen auseinanderzusetzen und mehr über eigene Vergangenheit zu erfahren.





Bei der Charakter-Erstellung werden aus der manuell festgelegten Statur des Progtagonisten die Attribute festgelegt. Erstellt man zum Beispiel einen großgewachsenen Waschbären, dann wird dieser über mehr Kraft und Lebenspunkte verfügen. Entscheidet man sich für einen kleineren Waschbären, steigt zum Beispiel die Geschicklichkeit.

Um den Baum des Lebens zu retten, muss man seine Wurzeln an fünf unterschiedlichen Bereichen in der Welt heilen und trifft dabei auf die besagten Stämme. In Gesprächen mit Stammesmitgliedern und bei Quests darf man Entscheidungen fällen, die Auswirkungen auf das Karma (Ying-Yang) des Hauptcharakters haben. Die Entwickler betonen, dass kein typisches Gut/Böse-System zugrundliegen würde, sondern es sich "schlecht" auf das Karma auswirken würde, wenn man eigensinnige Entscheidungen trifft. Je nach Karmastatus werden dem Waschbären dann verschiedene Gesprächsoptionen und Quests offeriert. Da Tiere nicht sprechen können, weil es halt Tiere sind, übernimmt ein dynamischer Off-Sprecher diese Rolle, der das Geschehen laut Chef-Entwickler wie bei FIFA kommentieren soll.



Martial Arts und Fernkampf



Gekämpft wird natürlich reichlich, und zwar erfreulich rasant aus der Verfolgerperspektive. Die in der gamescom-Demo gezeigten Kämpfe im anfänglichen Tutorial-Bunker vor der offenen Welt konnten ihre Arena-Grundlage nicht verbergen, überzeugten aber mit viel Dynamik, hohem Tempo, guter Übersicht, etwaigen Zeitlupeneinlagen beim Zielen und einem fließenden Übergang zwischen Nahkampf mit Martial-Arts-Fokus und Fernkampf mit Knarren und Co. - und zwischendurch werden noch für Comics typische Soundwörter eingeblendet. Zoink! Woooosh! Alleine das Zusehen machte Laune, gerade wenn der Hauptdarsteller nach einer Zeitlupen-Schießeinlage durch die Beine eines bärenartigen Wesens rutschte und ihm danach mit dem Schwert in den Rücken schlug. Insgesamt wirkten die Kämpfe wie eine Mischung aus dem Free-Flow-Kämpfen bei Arkham und DmC - Devil May Cry, wobei auch NieR: Automata passend wäre.

Dieser Mech gehört zu den steuerbaren Fahrzeugen.





Mutationen und laufende Hände



Auf der Reise durch die Welt gewinnt der Kampfwaschbär an Erfahrung, erlernt neue Fertigkeiten (u. a. auch von Kung-Fu-Trainern) und erhält zusätzliche Mutationen, die sich weiterentwickeln lassen. So können zum Beispiel der Mottenschwarm "ausgespuckt", die Gegner mit Psychokinese verwirrt, Blitze à la Star-Wars-Imperator aus den Pfoten geschossen oder Pilze in der Welt verteilt werden, die sich als Trampolin verwenden lassen. Letztere haben ebenfalls Auswirkungen auf die Feinde und schubsen sie durch die Gegend. Darüber hinaus können die Pilze dazu verwendet werden, Bereiche auf der Karte zu erreichen, die vorher unzugänglich waren. Hinzu gesellen sich Waffen-Upgrades sowie ein Beute- und Craftingsytem, das Tausende von Ausrüstungsvarianten ermöglicht.



Die Spielwelt soll 4x4 km groß sein und eine vergleichbar große Unterwelt bieten. Neben einer Schnellreise-Funktion, die auf die Art und Weise funktioniert wie Tiere normalerweise ihr Revier markieren, wird man spezielle Fahrzeuge wie einen Gleiter, Luftschiffe, Jetski, Mechs oder eine übergroße mechanische laufende Hand à la Addams Family, die übrigens mit der typischen Handgeste schießen kann, bauen können.