Street Fighter 30th Anniversary Collection - Vorschau, Action - 4Players.de

Capcoms Prügel-Serie Street Fighter feiert ihr 30-jähriges Jubiläum. Gefeiert wird auch – und zwar in Form der Street Fighter 30th Anniversary Collection, die Mitte Mai erscheint. Satte zwölf Spielhallen-Klassiker werden hier in einem Paket geschnürt, vom allerersten Teil bis hin zu Street Fighter 3: Third Strike, und mit allerlei Boni und Extras ergänzt. Wir haben für die Vorschau in die Sammlung reingeschnuppert.

Diese zwölf Beat-em-ups finden sich in der 30th Anniversary Collection.

Fans können sich auf umfangreiches Bonus-Material freuen.

Obwohl einige der zwölf integrierten Prügelspiele auch auf Konsolen oder Heimcomputersystemen erschienen sind, hat Capcom die Entscheidung getroffen, die Sammlung basierend auf dem Spielhallencode umzusetzen. Genauer gesagt wurden die Wiederbelebungs-Spezialisten von Digital Eclipse beauftragt, Ryu, Ken, Chun-Li & Co für PC, PS4, One und Switch aufzubereiten, nachdem sie zuletzt (auch für Capcom) die Mega Man Legacy Collections produziert haben. Weitere Klassiker-Neuauflagen, mit denen sie verschiedene Systeme bedienten, sind die Atari Anthology, diverse Midway Spiele wie Paperpoy, Rampage oder Gauntlet oder die Williams Arcade Classics. Und diese Erfahrung hat sich ausgezahlt. Wir haben mit der Vorschau-Version allerdings nur jeweils ein paar Kämpfe mit jedem Teil absolviert und können daher nicht abschließend sagen, ob sich absolut jeder Kämpfer so akkurat und „richtig“ anfühlt, wie er sollte.Doch hinsichtlich allgemeiner Spielbarkeit sowie der Kulisse scheint Digital Eclipse alles richtig gemacht zu haben. Von der Musik über die Animationen bis hin zur Steuerung fühlt sich die Anniversary Collection richtig gut an. Vor allem, wenn man den mechanischen Fortschritt von Teil 1 über die verschiedenen Ausgaben von Street Fighter 2 und die Alphas bis hin zu Street Fighter 3 in seinen unterschiedlichen Varianten spürt. Die bekannten Spezialbewegungen fließen aus den Fingern, die Kämpfe gegen Freunde nehmen kaum ein Ende – vor allem wenn man mit „Fighter-Hopping“ zwischen den einzelnen Spielen hin und her schaltet und ganz nebenbei die sich im Laufe der Jahre verändernde visuelle Umsetzung mit ihrem unverkennbaren Pixelcharme genießt. Und falls doch kein Kumpel zur Hand ist, wird man in vier Titeln (Street Fighter 2: Hyper Fighting, Super Street Fighter 2: Turbo, Street Fighter Alpha 3 sowie Street Fighter 3: Third Strike) online antreten können, wobei es sogar eine Lobby geben wird, in der die Spieler während der Wartezeit gegen die CPU kämpfen.Sehr schön auch, dass Capcom nicht mit Bonus-Material geizt. So wartet z.B. eine Jukebox, in der man die Musik aller integrierten Teile auswählen und in nostalgischen Erinnerungen schwelgen darf. Wer mehr über die Figuren oder ihre Evolution über die Serienhistorie hinweg in Erfahrung bringen möchte, hat ebenfalls Gelegenheit. Oder aber man findet mit der interaktiven Übersicht heraus, wie die einzelnen Teile zeitlich bzw. erzählerisch zueinander stehen, während man nebenbei mit Konzept-Zeichnungen und dem einen oder anderen eventuell noch unbekannten Detail die Geheimnisse der Serie entschlüsselt. Für Fans und solche, die es werden wollen, nachdem sie vielleicht erst mit Street Fighter 4 oder 5 zu Capcoms Prüglern gestoßen sind, bietet die 30th Anniversary Collection enorm viele zusätzliche Informationen – ohne, dass man hier irgendetwas erst freispielen muss.