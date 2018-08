Battlefield 5

DICE lotet Grenzen aus



Neu ist z.B., dass man am Boden liegend nicht mehr nur um Hilfe rufen und die Wunde zuhalten kann, um länger am Leben zu bleiben. Man kann das Ausbluten jetzt auch beschleunigen, so dass man nicht „ewig“ warten muss, falls kein Mitspieler in der Nähe ist. Von Toten fallengelassene Waffen hebt man außerdem auf – was jetzt umso wichtiger ist, weil die Munition für mein Gefühl noch schneller ausgeht als zuletzt. Die aktuelle Knappheit fühlt sich zwar überzogen an, doch ich bin mir sicher, DICE lotet hier nur Grenzen aus, um im finalen Spiel einen sinnvollen Mittelweg zu finden.



Durch Grachten und Treppenhäuser



Die große Besonderheit der auf der gamescom spielbaren Amsterdam-Karte ist aber der Häuserkampf. Natürlich finden vor allem über die Ufer der Grachten (durch die man natürlich auch schwimmen kann) ausgedehnte Fernduelle statt, zumal auch Panzer über das Pflaster rollen. In den zum großen Teil intakten Gebäuden sowie Hinterhören und kleinen Gassen muss man aber stets viele Ecken im Blick behalten, wenn man z.B. durch Treppenhäuser läuft. Eine Hochbahn-Brücke samt liegengebliebenem Zug dient als architektonische Besonderheit und bemerkenswert ist nicht zuletzt die Tatsache, dass man stets etliche Fenster in mehreren Stockwerken im Blick behalten muss, um böse Überraschungen zu vermeiden – oder nutzen kann, um z.B. die Flagge in einem Hinterhof zu bewachen. Gespielt wurde immerhin der Eroberungs-Modus.