Zwischen Retro und Moderne

In den letzten Monaten und Jahren setzen Action-Plattformer vornehmlich auf ein Retro-Artdesign und eine Abwandlung des CastleVania- bzw. Metroid-Konzepts. Auf den ersten Blick gehört auch The Messenger, die Premiere des Indie-Teams von Sabotage in diese Kategorie. Doch man merkt schnell, dass man sich hier mechanisch an anderen Klassikern orientiert und sich eher in einer Linie mit dem ersten Ninja Gaiden oder Segas Shinobis sieht. Wir verraten in der Vorschau, ob man mit den großen Vorbildern mithalten kann.