Einige Sprünge erfordern wieder viel Feingefühl und gutes Timing.

Das grundlegende Konzept wird beibehalten: Man führt weiterhin ein Zweirad samt Fahrer möglichst schnell über einen Hindernisparcours von A nach B. Dabei rast man zwar wie in einem klassischen 2D-Spiel in einer Seitenansicht über die Pisten und bewegt sich daher abgesehen von ein paar vertikalen Alternativrouten auf relativ festgelegten Pfaden, doch verleiht RedLynx dem actionreichen Ritt durch Kamerafahrten und Schwenks einmal mehr einen gewissen 3D-Touch, bei dem man auch ein gutes Gefühl für die räumlichen Dimensionen bekommt.Selbstverständlich sind das keine Spazierfahrten, auch wenn es auf einfachen Strecken zunächst längst nicht so fies und fordernd zugeht wie auf den späteren Extrem-Pisten, die selbst Experten und Controller-Akrobaten angesichts wahnwitziger Sprungeinlagen, unfassbarer Streckenführungen sowie dem erforderlichen Feingefühl bei Gas, Bremse und Haltung ins Schwitzen bringen. Ein fehlerloser Durchlauf bleibt zwar immer das große Ziel, doch kann man nach Stürzen alternativ an Checkpunkten weitere Anläufe starten und muss nicht zwingend wieder von vorne anfangen. Für zusätzliche Motivation sorgen einmal mehr nicht nur die Online-Bestenlisten, sondern auch Geister von Freunden, die ebenfalls live eingeblendetwerden können. Alternativ nimmt man ihre Leistungen und Tricks in den Wiederholungen etwas genauer unter die Lupe, um im Idealfall selbst von den gewonnenen Erkenntnissen zu profitieren.Während das futuristische Setting von Trials Fusion nicht überall gut ankam und das Design der Pisten häufig einen zu befremdlichen Eindruck hinterließ, gibt sich Trials Rising mit bekannten Schauplätzen auf der Erde jetzt wieder etwas bodenständiger und könnte damit durchaus auch als direkte Fortsetzung von Trials Evolution durchgehen. Die Weltreise führt u.a. durch den bekannten Yellowstone Park in den USA, vorbei am Eiffelturm in Paris oder den Pyramiden Ägyptens bis hin zu eisigen Ausflügen auf dem Mount Everest. Und wer wollte nicht schon immer über die Chinesische Mauer brettern? Trotz der realen Bezüge sind die Strecken aber nicht weniger ausgefallen – ganz im Gegenteil: Beim Anspielen faszinierte vor allem eine rasante Fahrt durch einen Freizeitpark, bei dem man u.a. von einem Katapult in die Höhe geschossen wird. Überhaupt hinterließen die angespielten Schauplätze einen tollen Eindruck und die Karriere scheint ebenfalls genügend Motivation zu bieten, wenn man Aufträge für diverse Sponsoren meistern muss. Nicht zu vergessen, dass man jede Menge Zeugs freischalten kann, um zahlreiche Kombinationen an Outfits und Motorrädern zu erschaffen, die man auch mit anderen Spielern teilen darf. Neben der Erstellung eigener Skins darf man sich außerdem wieder als Baumeister versuchen, denn auch der Strecken-Editor ist wieder mit von der Partie und soll jetzt noch mehr Optionen bieten.