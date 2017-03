Epic Games will der Welt demonstrieren, wie man VR richtig umsetzt: Der mittlerweile den Touch-Controllern beiliegende Shooter Robo Recall protzt nicht nur mit beeindruckend detailreichen Stadtkulissen, sondern bietet auch das ideale Steuerungsschema für die raumfüllende Highscorejagd. Ein exklusives Kauf-Argument für Oculus Rift?

Makaber aber lustig: Die Roboter lassen sich nach Herzenslust zerpflücken oder sich als klapprige Schlagwaffe einsetzen. Oder man ballert beidhändig mit einem von zwei Waffenpaaren, die nach einer kurzen Cooldown-Periode automatisch nachladen.

Zurück zum Absender: Manche Projektile und sogar Raketen lassen sich aus der Luft fischen und zurückschleudern.

Zwischen den Missionen spatziert man durch die detailverliebt eingerichtete Konzernzentrale und hört dabei zu, wie sich zwei KIs zanken.

So intensiv wie hier tauche ich sonst nur in Superhot VR durch die Kugeln: Zuerst lege ich per Kimme und Korn auf die 20 Meter entfernt schwebende Drohne an und hole sie dank der erstaunlich feinfühligen Steuerung präzise vom Himmel. In der nächsten Sekunde teleportiere ich mich hinter einen wildgewordenen Roboter, greife nach seinem Henkel und reiße ihm die Blechrübe vom Hals. Reflexartig halte ich seinen Torso wie ein Schild vor mich und wehre damit ein paar Kugeln ab, die ich bereits im rechten Augenwinkel auf mich zufliegen sehe – dann schleudere ich den funkenden Körper in einen von links herbei sprintenden Angreifer, der knirschend zu Boden geht. Treffer! Zum Schluss verpasse ich dem von einem Dach auf mich zu springenden Blecheimer eine konzentrierte Ladung aus der Schrotflinte, die ihn mit einem Rückwärtssalto außer Gefecht setzt – was für ein Tanz! Sogar die von der Zeitlupe verlangsamten Kugeln lassen sich mit den Fingern aus der Luft fischen und stylish zurückwerfen.Die Hintergrundgeschichte ist simpel: Nachdem ein Virus die allgegenwertigen Service-Roboter einer Mega-Corporation korrumpiert hat, laufen sie in der Stadt Amok. Ich schlüpfe in die Rolle eines Wartungstechnikers, der die Suppe auslöffeln darf und sich um die actionreichen „Recalls“ kümmert. Besonders putzig und unbeholfen wirkt der Humor der Metallstörenfriede, die partout nicht verstehen, warum die Menschen ihre Dienste als Vernichter der Menschheit nicht wertschätzen. Sie erfüllen schließlich nur vorbildlich ihr aktuelles Protokoll und werfen dabei mit ihren einprogrammierten Worthülsen um sich: „Der Nutzer verhält sich inakzeptabel!“ oder auch ein liebenswert-dämliches „Wo ist denn Agent 34 geblieben?“, wenn man sich einfach hinter sie beamt, um sie mit einem Überraschungsangriff auseinanderzupflücken. Das Ausrupfen der Gliedmaßen treibt den Kombo-Zähler ebenso in die Höhe wie z.B. Luft-Treffer und andere Tricks. Superhot VR oder Horrortiteln wie Resident Evil 7 nie wirklich eine bedrohliche Stimmung aufkommt. Die andromorphen Druiden, explosiven Springspinnen und fetten Mechs aus Metall werden schlimmstenfalls lästig, weil sie mit ihren Attacken die Kombo stören. Gestorben bin ich nur ganz selten. Die riesigen Bosse werden ebenfalls nicht wirklich knifflig, bringen aber immerhin etwas Abwechslung ins Spiel - ähnlich wie wie die eingestreuten Sammel-Missionen oder die Beschützung eines Relais. Etwas anspruchsvoller wird es lediglich im späteren All-Star-Modus, der erst nach einigen schwierigen Extra-Herausforderungen freigeschaltet wird. Die eigentliche Motivation ergibt sich in Robo Recall also aus der Highscorejagd, mit der man sich in den weltweiten Bestenlisten verewigt.