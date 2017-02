Im Stillen genießen

Im Weltall hört dich keiner schreien. Okay, okay: Eine stärker abgedroschene Floskel hätte den Test nicht einleiten können. Allerdings: Eine andere könnte Take on Mars nicht besser beschreiben! Hier ist es nämlich in der Tat mucksmäuschenstill, wenn sich krude Forschungsfahrzeuge durch den Sand des Roten Planeten wühlen. Take on Mars ist ein Spiel für Liebhaber der Wissenschaft, des langsamen Erkundens – und irgendwie auch des modernen Überlebenskampfs à la DayZ und Ark: Survival Evolved.