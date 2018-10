Fünf Jahre lang galt die Obra Dinn als spurlos verschwunden: Nachdem das Handelsschiff der Ostindien-Kompanie 1802 von London aus in See stach, verlor sich seine Spur. Sein Ziel war der Orient, doch es erreichte nicht einmal das Kap der guten Hoffnung. Erst im Oktober 1807 wird es plötzlich an der britischen Küste angespült. Was ist ihm und seiner Besatzung widerfahren? Als Ermittler der zuständigen Versicherung geht man an Bord und schaut genau hin: Nur wer die richtigen Beweise sinnvoll kombiniert, kann die Todesursachen von mehr als 50 Crewmitgliedern und Passagieren rekonstruieren. Dieses clevere Detektivspiel wäre uns im Test gut und gerne einen Award wert...

Was geschau auf der Obra Dinn? Die Taschenuhr öffnet den Blick in die Vergangenheit.

Oft muss man genau hinschauen: Viele Hinweise sind gut versteckt oder befinden sich woanders, als man sie erwartet. Leider zählt stets nur das, was man in der Umgebung ansieht. Interaktive Objekte gibt es nicht.

Es braucht sicher keiner Erwähnung, dass Return of the Obra Dinn schon auf den ersten Blick heraussticht. Der Zeichenstil erinnert an den grafischen Minimalismus früherer Computer und tatsächlich kann man sich bei der dualen Farbgebung zwischen der alter Macintosh- oder IBM-PCs sowie anderer Rechner entscheiden. Der Rest ist modern; das gilt sowohl für die Steuerung der Ego-Perspektive mit Gamepad oder Maus und Tastatur als auch für die von Alleinentwickler Lucas Pope selbst geschriebene Musik. Sein Soundtrack fängt die frische Brise der früheren Seefahrt ebenso treffsicher ein wie Grafik und Ton – beides ebenfalls aus seiner Feder.Lucas Pope? Wer bei dem Namen hellhörig wird, hat vermutlich Papers, Please im Kopf, mit dem Pope vor fünf Jahren schon Preise einheimste. Und tatsächlich sticht sein aktueller Titel erneut heraus, denn ganz ähnlich wie Papers, Please hat er es spielerisch in sich!Grundsätzlich ist Return of Obra Dinn ein einfaches Spiel: Man bewegt sich frei auf dem gesamten Schiff, erkennt die Orte, an denen Mitglieder der Besatzung gestorben sind und hält dort eine Art magische Taschenuhr über die Leiche. Aktiviert man die Uhr, sieht man eine dreidimensionale Momentaufnahme vom Zeitpunkt des Todes einschließlich aller Anwesenden der nahen Umgebung. So beobachtet man, kombiniert das Gesehene und trägt in einem großen Buch schließlich den Namen und die Todesursache jeder Leiche ein. Denn das sind die Daten, die die Versicherung benötigt.Das scheinbar simple Mordkomplott entpuppt sich dabei schnell als viel mehr, doch das will ich nicht vorwegnehmen. Die eigentlichen Schicksale einzelner Charaktere spielen hier zwar keiner große Rolle, die Episoden, an deren Ende sie dem Tod ins Auge sehen, sind für sich genommen aber clever konstruiert.Der Teufel steckt selbstverständlich im Detail. Denn während man im Tutorial noch deutlich erkennt, wie der Kapitän den ersten Offizier erschießt, sieht man andere Personen vielleicht sterben, kann die Ursache aber nicht erkennen. Dann könnte man in der Momentaufnahme eines anderen Todes suchen: Geschieht hinter einer Wand womöglich etwas, das auf den ersten Blick verborgen ist? Oder kann man den Aufzeichnungen der kurzen Unterhaltungen wichtige Informationen entnehmen? Was bedeutet eine auffällige Zahl? Wie hängen verschiedene Ereignisse zusammen? Bald schaut man nicht nur genau hin, sondern muss ganz unterschiedliche Hinweise auch logisch zusammenführen.Und genau das gelingt Pope so hervorragend: Er zeigt nicht auf die Lösung und selbst wenn man einen Fakt richtig kombiniert, ist das lediglich ein theoretisches Konstrukt, weil nach dem Eintragen der entsprechenden Daten kein Achievement klingelt, das den Erfolg bestätigt. Nur wenn man jeweils drei Tode endgültig aufgeklärt hat, werden diese Fälle quasi abgeschlossen und entsprechend markiert, sodass man sich auf lange Sicht nicht ziellos verläuft.