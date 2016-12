Unfertiger und unschöner Freizeitpark

RollerCoaster Tycoon World sorgte bisher als unfertiger und regelrecht mangelhafter Early-Access-Titel inkl. Box-Version im Einzelhandel für Aufsehen. Dann entschied sich Atari die Freizeitpark-Aufbausimulation exakt einen Tag vor dem großen Konkurrenten (Planet Coaster) zu veröffentlichen und den Vorabzugang zu beenden. Und obwohl die Entwickler in den letzten Monaten viele Verbesserungen an der Großbaustelle vorgenommen haben, reicht RollerCoaster Tycoon World längst nicht an den Glanz vergangener Titel oder an Planet Coaster heran.