Es ist das merkwürdigste Yakuza, das ich je gespielt habe! Nicht wegen des Spiels an sich – aber weil es unter Windows läuft. Da drückt man Kazuma Kiryu mehr als zehn Jahre lang per Analogstick durch die Straßen der Sony-exklusiven Serie und dann funktioniert das auf einmal auch mit Maus und Tastatur. Wie wirkt sich der Systemwechsel auf die Spielbarkeit aus? Und profitieren Gangster mit schnellen Rechnern von grafischen Erweiterungen?

Kazuma Kiryu sowie der zweite Protagonist Goro Majima verbringen viel Zeit im Tag- und Nachleben in Tokio und Osaka.

Aber natürlich dreht sich auch Yakuza 0 vor allem um deftige Schlägereien.

Das muss man Sega wirklich lassen: Technisch gelingt den Entwicklern eine einwandfreie Umsetzung, die nicht nur einfach läuft, sondern auch Möglichkeiten bietet, das Spiel an unterschiedliche Hardware-Konfigurationen anzupassen. So spieltman nicht nur im wahlweise rahmenlosen Fenster oder Vollbild, sondern schaltet ggf. die vertikale Synchronisation ab und wählt unterschiedliche Stufen von Super- und Downsampling sowie Kantenglättung, Texturfilterung, Qualität der Schatten und geometrischer Details.Man darf Größe und Position der Bildschirmanzeigen verändern, was bei besonders hohen und seltenen Auflösungen praktisch sein kann. Wer will, lässt sich nicht zuletzt die Bildrate anzeigen und entscheidet sich dafür, die Filmszenen mit sicheren 30 Bildern pro Sekunde oder der Bildrate des restlichen Spiels anzuzeigen. PC-Spieler passen außerdem Tastenzuweisungen sowohl auf Maus und Tastatur als auch auf dem Gamepad ihren Vorlieben an. Mancher um die Technik gestrickte Shooter bietet im Detail zwar mehr Optionen, aber Sega hat bei der Umsetzung eines ehemals reinen PlayStation-Titels an alles Wichtige und etwas mehr gedacht.Ein Hinweis trotzdem an Maus-Akrobaten: Ich bin mit dieser Steuerung nicht warm geworden. Das liegt zum einen daran, dass sich das Prügeln hauptsächlich per Tastatur nicht wirklich griffig anfühlt – mitunter drückt man ja vier Tasten gleichzeitig. Zum anderen dreht sich die Kamera nach wie vor selbstständig in die aktuelle Laufrichtung, weshalb man nie die volle Kontrolle über die Blickrichtung hat. Das hat mich auf Konsoleschon gestört, fällt beim Umsehen per Maus aber noch viel stärker auf. Den beim Programmstart eingeblendeten Hinweis „Echte Yakuza spielen mit Gamepad“ solltet ihr jedenfalls ernst nehmen!Und sonst? Nun... es ist exakt das gleiche Spiel. Das heißt, es basiert technisch auf einer für die PS3 entworfenen Engine, was man den liebevoll gestalteten Kulissen durchaus ansieht. Das heißt außerdem, dass Kenner der Serie mit Yakuza 0 nur einen weiteren Aufguss des immer Gleichen erhalten. Das heißt aber auch, dass euch als PC-Veteranen, die vielleicht zum ersten Mal Kontakt Segas großer Serie aufnehmen, eins der besten Open-World-Erlebnisse erwartet! Die zwei Stadtviertel sind in Sachen topografische Weite natürlich keine Konkurrenz für GTA & Co. Im Detail ist in Tokio und Osaka dafür bedeutend mehr los als in vergleichbaren Spielen.Weil ich an dieser Stelle allerdings unseren kompletten Test des Anfang letzten Jahres auf PS4 veröffentlichten Krimis zitieren müsste, um ihm inhaltlich gerecht zu werden, mache ich in gewisser Weise genau das – mit einem Link zu dem damals wie heute aktuellen Artikel