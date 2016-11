Mit Planet Coaster will Frontier Developments in die Fußstapfen der RollerCoaster-Tycoon-Reihe treten und wieder für Jubelstimmung zwischen Achterbahnen und Fahrgeschäften im virtuellen Freizeitpark sorgen. Nach langer Durststrecke in diesem Genre und der Baustelle RollerCoaster Tycoon World ist diese Aufgabe jedoch nicht allzu schwer. Aber auch Planet Coaster macht nicht alles richtig, doch viele Unzulänglichkeiten werden von dem grandiosen Parkaufbau fast kaschiert - mehr dazu im Test.

Nach einer kleinen Werbekampagne wird der Park förmlich überrannt. Jeder Besucher verfügt über unterschiedliche Vorlieben und Bedürfnisse. Fast 3.000 Personen sind unterwegs.

Zusätzlich zu den Fahrgeschäften lassen sich mit Fleiß und Klickaufwand aufwändige Szenerien gestalten. Die Besucher sind dann bereit, höhere Preise für die Attraktionen zu zahlen.

Vor über zehn Jahren erschien RollerCoaster Tycoon 3 . Seitdem herrscht weitgehend Flaute bei den Freizeitpark-Aufbauspielen, die seit Theme Park populär sind. Diese Lücke versucht Frontier Developments (RollerCoaster Tycoon 3, Elite: Dangerous, ScreamRide) mit Planet Coaster zu schließen. Alleine sind sie mit dieser Idee nicht, da Atari mit RollerCoaster Tycoon World und Texel Raptor mit Parkitect ähnliche Pläne verfolgen. Während sich RollerCoaster Tycoon World mit einem katastrophalen Early-Access-Start als Großbaustelle einen Namen machte, die sich mittlerweile gebessert hat, versucht Parkitect (Early Access) eher den Management-Teil zu betonen. Bei Planet Coaster hingegen steht der Parkaufbau mit aufwändigen Szenerie-Dekorationen im Vordergrund und macht das Spiel zu einem Traum für Schönbauer - verpackt in einer kunterbunten, lebendig wirkenden und charmanten Cartoon-Welt, in der es im eigenen Park nur so wuselt.Nein, Planet Coaster ist keine Wirtschaftssimulation. Es ist ein großer "LEGO-Sandkasten", der zum ungestörten und fast schon meditativ entspannenden Bau des eigenen Traumparks einlädt. Ergänzt wird der Parkaufbau mit leichten Wirtschaftselementen, womit die Entwickler der Linie von RollerCoaster Tycoon 3 folgen. Schwere Herausforderungen sollte man nicht erwarten und deswegen darf man im Sandkasten-Modus gleich mit unendlich viel Geld loslegen. Bei den Szenarien (Missionen) und den Herausforderungen spielt Geld glücklicherweise wieder eine Rolle.Der Freizeitpark der Träume beginnt mit einer weitläufigen, freien Baufläche. Dort darf man nach Herzenslust Läden, Fressbuden, Schienenfahrgeschäfte, moderate bis nervenkitzelnde Attraktionen und natürlich Achterbahnen hochziehen. Wie gewohnt werden erst das Gebäude und dann Eingang, Ausgang und Warteschlange platziert. Danach wird die Attraktion mit den Parkwegen verbunden. Das Wegbausystem ist sehr gelungen, da sich natürlich anmutende Strecken mit Kurven, Steigungen, Gefällen und Co. genauso leicht wie akkurat rechtwinklig verlegte Laufwege realisieren lassen. Winkel- und Rasterausrichtung stehen als weitere Optionen bereit. Zudem lässt sich das Gelände anheben, absenken oder automatisch begradigen. Auch die Breite des Weges lässt sich festlegen, um die Besuchermassen an kritischen Stellen bewältigen zu können. Die Parkbesucher aus den Kategorien Erwachsene, Teenager und Familien sind zudem "physische Objekte" undBei den Fahrgeschäften darf man aus 16 Nervenkitzel-Exemplaren und zwölf ruhigen Geschäften wählen. Hierzu zählen Karussell, Riesenrad, Schiffschaukeln und sich ziemlich schnell drehende Attraktionen mit Loopings und Co. Jedes Fahrgeschäft kann angepasst werden: Farbe, Musik, Preis, Besetzungsregeln, Premiumpass-Warteschlange, Inspektionsintervall und (manchmal) die Fahrtsequenz lassen sich modifizieren.Die besagten Fahrgeschäfte sind im Sandbox-Modus komplett verfügbar, müssen bei den Herausforderungen und im Szenario-Modus allerdings erst erforscht werden. Dazu investiert man ein wenig Geld und nach einiger Zeit wird es freigeschaltet. Schade - die Forschung hätte etwas umfangreicher ausfallen können. Auch Upgrades oder Anbauten für bestehende Attraktionen wären eine schöne Sache gewesen. Auffällig ist, dass Attraktionen mit Wasser derzeit Mangelware sind, was förmlich nach einer Erweiterung schreit, wobei sich Wildwasserbahnen als Schienenfahrgeschäfte mit dem mächtigen "Strecken -Editor" eigenhändig erstellen lassen.