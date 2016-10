Erst hui, dann pfui! So lässt sich Warlords of Draenor trefflich beschreiben, was dazu führte, dass die Abonnentenzahl des Online-Rollenspiels in den Keller rauschte. Mit World of WarCraft: Legion steht nun die sechste Erweiterung ins Haus und siehe da: Blizzard hat aus den Warlords-Fehlern gelernt und überschwemmt die Spieler förmlich mit Inhalten. Reicht das aber aus, um nochmal für das Abenteuer zu motivieren?

Die 'Brennende Legion' ist zurück und mit ihr Illidan sowie die Dämonenjäger-Klasse ...

Das Weltdesign ist abermals überzeugend und vielfältig. Hier ist Aszuna zu sehen. Wobei das Gebiet Val'sharah nicht nur mit dem Design punkten kann, sondern ebenfalls mit der Geschichte rund um Ysera und den Alptraum. Generell wird in jedem Areal ein bestimmtes Thema in den Vordergrund gestellt.

Jedes Artefakt verfügt über einen Fähigkeitenbaum, der schrittweise mit gesammelter Artefaktmacht ausgebaut werden kann. Talente, die von einem Elite-Zeichen umgeben sind, gelten als besonders stark.

Rückblickend betrachtet war Warlords of Draenor die bisher schlechteste Erweiterung für World of WarCraft - mit Abstand. Der Anfang sah mit der Garnison, den Anhängern, der Garnisons-Kampagne etc. noch vielversprechend aus, aber die Entwickler schafften es nicht, kontinuierlich Inhalte nachzuliefern. Zu schnell war alles gesehen, die Garnison langweilig und da die 5er-Dungeons aus Beutesicht uninteressant waren, blieb abseits von Schlachtzügen und PvP nichts zu tun. Und Schlachtzüge waren im fast zweijährigen Draenor-Zyklus Mangelware, weil es nur zwei Raid-Stufen gab. Alle anderen Add-ons boten mindestens drei. Relevante Endgame-Inhalte wurden mit den mythischen 5er-Dungeons und dem Tanaandschungel (Patch 6.2) viel zu spät nachgeschoben, nämlich acht Monate nach Verkaufsstart. versprach Blizzard Entertainment.Da Warlords of Draenor seine Schwächen vor allem in Endgame offenbarte, werde ich bei World of WarCraft: Legion hauptsächlich auf diese Aspekte eingehen. Für Details zum Level-Up-Prozess auf Stufe 110, der ungefähr so lange dauert wie bei Draenor und in dem sowohl sehr schöne als auch ziemliche maue Geschichten erzählt werden, verweise ich auf die Vorschau . Und schon jetzt kann ich sagen, dass der Endgame-Inhalt bei Legion drastisch ausgebaut und verbessert wurde. Man hat fast das Gefühl mit Quests, Szenarien, Weltquests, Dungeons für fünf Personen, Berufsquests und Fortschrittschancen nur so bombardiert zu werden. Ach ja und dann ist da noch das Artefakt, um das sich alles dreht.Das Artefakt ist eine einzigartige Waffe pro Klasse und pro Spezialisierung, die man nach der Überfahrt auf den "Verheerten Inseln" in einem speziellen mehrstufigen Story-Szenario erhält. Es ist die einzige Waffe, die man bei Legion bekommt, kann aber verbessert und verstärkt werden. Aufgewertet wird das Artefakt in der Klassenordenshalle. Dies ist eine abgespeckte Version der Garnison, in der man ausschließlich auf andere Spieler der gleichen Klasse (Allianz und Horde) in stimmigem Ambiente trifft.Abgesehen davon, dass es dort weitere Quests zum Artefakt und zur Klasse (Klassenkampagne) warten, lässt sich an einem Altar das Artefakt mit Artefaktmacht verbessern. Diese Macht erhält man durch das Abschließen von Quests, als Beute, für Weltevents, für abgeschlossene Dungeons, für getötete Bosse, durch das Sammeln von Schätzen etc. - also für die WoW-Standard-Aktivitäten. Mit zunehmender Macht kann man im individuellen Talentbaum des Artefakts vorankommen. Jedes Artefakt hat einen eigenen Talentbaum, der ein bisschen an World of WarCraft 1.0 erinnert und (viele) passive Talente sowie (wenige) aktive Fähigkeiten bietet. Hat man alle Talente erreicht, wird ein globales Talent freigeschaltet, das die Rollenaufgabe weiter verbessert.Die durch den Legion-Pre-Patch stellenweise radikal veränderte Spielweise der Charaktere wird durch das Artefakt und den Fortschritt kaum beeinflusst, was eine vertane Chance ist, denn viele Spielweisen der Charaktere