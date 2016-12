Geheimmissionen

Spinnenminen, Geschütztürme und Lichtschranken umgehen? Oder einfach mittendurch?

Auch gegen die Protoss bzw. die Tal'darim darf man in einer Mission kämpfen.

Mit den Gorgonenkreuzern räumt man auf.

Das dritte und letzte Missionspaket von Novasschließt fast nahtlos an die bisherigen Ereignisse an, bietet zu Beginn aber zum Glück eine textuelle Zusammenfassung der vergangenen Handlung, die hilft, sich an das Geschehene aus dem August 2016 zu erinnern. Diesmal geht es darum, den Drahtzieher der "Verteidiger der Menschheit" öffentlich zu entlarven und den Sturz des Imperators zu verhindern - und irgendwie waren auch die Ghosts in diese Machenschaften verstrickt.Wie in den ersten beiden Teilen wirkt die Geschichte zu hastig erzählt. Viele Schlüsselmomente werden zu schnell oder nur nebenher erwähnt (Stichwort: Flucht) und der Gastauftritt von Alarak mit seiner "Todesflotte" wirkt unmotiviert und deplatziert. Fortgesponnen wird die Geschichte hauptsächlich durch Zwischensequenzen, die dem Vergleich mit Wings of Liberty bis Legacy of the Void nicht standhalten können.Im Vergleich zu den Einsätzen aus dem zweiten Missionspaket gibt es wieder mehr Abwechslung, da man gleich im ersten Einsatz mit Nova solo unterwegs ist - und sowohl lautlos als auch mit der Brechstange agieren kann. Leichte Spoiler zu dem Aufbau der drei Missionen folgen. So darf man am Anfang durch eine Kanalisation in eine Festung einbrechen und kann an bestimmten Punkten im Level sogar die Ausrüstung wechseln, die man sonst zwingend vorher bei der Einsatzbesprechung festlegen musste. Somit kann man zwischendurch auf das Jetpack umstellen und dadurch bestimmte Bereiche im Level erreichen. Oder man schleicht sich mit der Tarnung an Gegnern vorbei. Oder man stiftet Verwirrung durch Gedankenkontrolle. Letztendlich kann man auswählen, ob man Schleichen oder Töten möchte. Konkrete Auswirkungen je nach Vorgehensweise gibt es jedoch nicht. Selbst verschlossene Türen lassen sich mit gedankenkontrollierten NPCs öffnen. Am Ende wartet dann ein kleiner Bosskampf.Die zweite Mission folgt dem klassischen Strickmuster mit Basisbau plus Truppen-Aufstellung und dreht sich um die Todesflotte von Alarak, die von mehreren Seiten attackiert. Nova ist als Heldin ebenfalls an Bord und muss mit Verbündeten dafür sorgen, dass die von fast allen Seiten angreifenden Protoss vernichtet werden. Zur Unterstützung dürfen Gorgonenkreuzer gerufen werden, die schnurstracks eine der drei Hauptangriffslinien säubern. Und wenn die Truppen einmal schnell von A nach B verlegt werden müssen, hilft das U-Bahn-System. In der finalen Mission muss man sich dann mit einer Kriegsmaschine anlegen, die regelmäßig Werften attackiert und von Angriff zu Angriff wieder repariert sowie mit neuen Waffensystemen ausgestattet wird. Und während der kleinen Pausen darf man mit Unterstützung der Hyperion vorrücken, auf einer Karte, die fast ausschließlich eine große Terraner-Basis beherbergt. Und da Basisbau, Einheitenproduktion und Nuklearschläge abgewehrt werden müssen, ist in dieser Mission echt viel zu tun.Jede Mission dauert auf dem Schwierigkeitsgrad "Normal" ungefähr eine halbe Stunde und stellte für erfahrene StarCraft-2-Spieler keine große Herausforderung dar. Aber auf den beiden höheren Schwierigkeitsstufen geht es schon knackiger zur Sache. Einfacher wird es hingegen auf der Stufe "Moderat". Zur Spielzeit kommen noch Zwischensequenzen, Einsatzbesprechung, Ausrüstungswahl und Co. hinzu. Mehr als zweieinhalb Stunden sollte der erste Durchlauf nicht dauern.