Tim Schafer ist vor allem für seine humorvollen Abenteuerspiele wie Day of the Tentacle oder Grim Fandango bekannt. Dass der ehemalige LucasArts-Designer und Metal-Fan auch anders kann, bewies er 1995 mit seinem Biker-Krimi Full Throttle, in dem es wesentlich ernster und düsterer zuging. Mit seinem Studio Double Fine hat er dem Klassiker jetzt eine Frischzellenkur verpasst. Hat sich der Aufwand gelohnt?

Da fährt er wieder: Ben Throttle, Gang Leader der Polecats.

Das Biker-Leben ist nicht leicht...

Ich erinnere mich noch gut daran, als ich damals zum ersten Mal „Vollgas“ in Aktion erlebt habe: Das Adventure sah mit seinem erwachsenen Zeichentrick-Stil unfassbar cool aus, die Inszenierung wirkte filmreif und auch die deutsche Sprachausgabe hinterließ mit bekannten sowie professionellen Sprechern einen überdurchschnittlich guten Eindruck. Vor allem aber ist mir das Biker-Abenteuer von Tim Schafer deshalb in Erinnerung geblieben, weil es zu den wenigen Titeln aus der LucasArts-Bibliothek gehört, das ich damals nicht durchgespielt habe – und das, obwohl der Umfang mit seinen vier bis fünf Stunden schon 1995 eher mickrig ausfiel. Mich konnte die recht ernst angehauchte Geschichte des Bikers Ben und seiner Motorrad-Gang längst nicht so begeistern wie der Abstecher ins verrückte Tentakel-Tollhaus, die Reisen nach Monkey Island und Atlantis oder die interstellare Reise in The Dig. Lag es vielleicht am vergleichsweise niedrigen Rätselanspruch? Tatsächlich hat Full Throttle mit seinen vielen Zwischensequenzen und übersichtlichen Interaktionsmöglichkeiten inhaltlich mehr Ähnlichkeiten mit den Werken aus dem Hause Telltale als mit den klassischen Point'n'Click-Adventures der mittlerweile geschlossenen Kult-Spieleschmiede. Und genau wie dort wurde auch hier schnell klar, dass Charaktere sowie die Geschichte einen höheren Stellenwert einnahmen als das eigentliche Spiel. Immerhin hat man diesbezüglich sowohl damals als auch heute einen guten Job abgeliefert, sofern man sich mit der eher auf seriös getrimmten Handlung rund um das Biker-Milieu anfreunden kann. Etwas Umgewöhnung erforderte die Steuerung: Schon bei Sam & Max hatte die alte Verbenliste ausgedient und wurde durch Symbole ersetzt, die sich durchschalten ließen. Hier erfolgen die Befehle dagegen über eine grafische Oberfläche, die beim Anklicken von Objekten als Overlay erscheint. Dabei beschränken sich die Interaktionen auf Greifen/Benutzen, Ansehen, Sprechen und...Treten. Das Inventar wird ebenfalls grafisch dargestellt und überlagert auf Knopfdruck denMit dem üblichen Sammeln von Zeugs, kleinen Rätseleinlagen und Dialogen im Multiple-Choice-Verfahren ist es hier nicht getan. Denn auf dem Sattel geht es auch actionreich zur Sache: Vielleicht haben mich schon früher diese weniger gelungenen Kampf-Abschnitte abgeschreckt, bei denen man sich während der Fahrt auf dem Highway mit anderen Bikern einen ziemlich nervigen Schlagabtausch liefern musste. Was man damals aufgrund der sehenswerten Inszenierung vielleicht noch als stylisch empfinden konnte, wirkt heute nur noch wie eine veraltete, billige und irgendwie schlimme Mechanik, auf die man gerne verzichten würde. Nur gut, dass sich diese Sequenzen in Grenzen halten – trotzdem ist man jedes Mal froh, wenn sie vorbei sind.Bei den Dialogen innerhalb des Spiels wird diese allerdings von den mitunter stark verrauschten Samples getrübt – zumindest, wenn man die deutsche Sprachausgabe eingestellt hat. Das englische Original klingt deutlich klarer und wirkt damit qualitativ besser. Das gilt wohlgemerkt nur für die Aufnahmequalität! Wie eingangs erwähnt können sich die Profi-Sprecher der deutschen Version hinsichtlich ihrer Performance absolut hören lassen und stellen damit eine gute Alternative zur Originalversion dar.