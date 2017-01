Der Städtebau am PC wird in erster Linie von dem gut zwei Jahre alten Cities Skylines sowie den dazugehörigen Add-Ons am Leben erhalten. Urban Empire von dem finnischen Team Reborn Games möchte in eine ähnliche Kerbe schlagen, fügt dem Aufbau aber politische Querelen sowie einen Familienstammbaum hinzu. Kann diese Mixtur im Test überzeugen?

In den Bezirken werden die Gebiete für Wohnraum, Industrie und Gewerbe den Vorgaben entsprechend angelegt.

Der Technologiebaum ist über die fünf Epochen verteilt relativ groß, dennoch hat man meist genug Zeit, alles zu erforschen.

Moment: Ich dachte, ich soll mich als Städteplaner hervortun? Wieso soll ich denn eine von vier Familien auswählen, in deren Abstammungslinie ich mich als Bürgermeister auf einer von drei Karten austoben kann? Wie sich herausstellen soll, sorgen die unterschiedlichen Herkunftsgeschichten für Variationen, wie man im Stadtrat wahrgenommen wird, dem man vorsteht. Welcher Seite des politischen Spektrums man im frühen 18. Jahrhundert mit seinen klar definierten Strukturen angehört, kann mit darüber entscheiden, ob die Verordnungen und Änderungsvorschläge, die man für die Stadt geplant hat, tatsächlich durchgewunken werden. In späteren Epochen, wenn das Parteienspektrum vielschichtiger ist und nicht nur drei (Mitte/Rechts/Links), sondern mehr und facettenreichere Fraktionen wie Sozialisten, Kommunisten, Liberale etc. im Stadtrat sitzen, wird die initiale Auswahl allerdings unwichtiger.Nach und nach kommen jedoch weitere Entscheidungen hinzu. Vieles dabei ist abhängig von der Erforschung neuer Wissenschaften und Erfindungen, die je nach Epoche weitere Möglichkeiten zur Stadtteilgestaltung freischalten, dem Wohlergehen der Bevölkerung dienen, aber auch die Optionen der Gesetzgebung beeinflussen – und damit direkt oder indirekt die Steuereinnahmen betreffen, mit denen man den Ausbau der Stadt oder einzelner Bezirke vorantreibt. Später darf man Schulen bauen, die Bevölkerung mit Polizei oder Feuerwehr schützen. Es werden Krankenhäuser gebaut, Bibliotheken errichtet oder Parks zur Verfügung gestellt. Also eigentlich all das, was man auch in anderen Städtebauern darf. Und solange man die Einzugskreise der jeweiligen Institutionen beachtet und sichergestellt ist, dass es keine Unterversorgung gibt, kann man sich über kontinuierliche Steuereinnahmen freuen. Ebenfalls gern gesehen sind die Optionen, die jeweiligen Bauanteile zu verändern und z.B. aus bestimmtenBis hierhin gibt sich Urban Empire Mühe, eine kohärente Spielwelt zu demonstrieren, in der die Entscheidungen als Bürgermeister Auswirkungen zeigen. Dennoch stellt sich alsbald das Gefühl ein, dass alles oberflächlich bleibt. Nehmen wir z.B. die Kreation eines neuen Stadtbezirkes: Dass man seinen Plan samt Infrastruktur (wie nahezu alles) dem Stadtrat vorlegen muss, der darüber abstimmt, ist ok. Dass der auf Grund der Kosten ablehnt, wenn man z.B. eine Schule direkt in den Plan einsetzt, einen „leeren“ Bezirk aber zumeist genehmigt, geht ebenfalls noch in Ordnung und scheint nachvollziehbar. Das gilt allerdings spätestens dann nicht mehr, wenn man nach dem nächsten Antragsverfahren die Schule nachträglich in den Bezirk einsetzen darf, obwohl die Finanzen sich nicht merklich gebessert haben. Oder dass Viertel, deren Bewohner sich darüber beschweren, dass sie keinen Park haben, ihnen aber egal ist, dass die Nachbarn bereits über fließend Wasser und Strom verfügen. Überhaupt ist der ganze Genehmigungs-, Abstimmungs- und Bürokratie-Wahn ein zweischneidiges Schwert. Einerseits wird man durch zufällige Ereignisse, von anderer Seite eingebrachte Vorschläge zur Gesetzes- bzw. Verordnungsänderung usw. auf Trab gehalten. Doch auf der anderen Seite lenkt dies nur von dem eigentlichen Planziel ab, dem Aufbau und der Erweiterung der Stadt. Die wiederum ist auf Dauer zu eingeschränkt und den politischen Querelen unterworfen.