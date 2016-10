Wer hätte das 1991 gedacht? Dass man auch in einem Vierteljahrhundert noch Civilization spielen würde? Selbst sein Schöpfer Sid Meier hätte abgewunken. Die vom gleichnamigen Brettspiel inspirierte Strategie gehört immer noch zu den großen Konstanten dieser Spielewelt. Und gerade weil Rundentaktik seit Jahren so schrecklich lukrativ als Free-to-play-Plastik von Hamburg bis Schanghai verwurstet wird, will man diese Tradition nicht missen. Im Test klären wir, wie sich dieses Civilization 6 mit seinen zwanzig Völkern von Brasilien bis zum Kongo präsentiert. Dabei zeigt sich nach dutzenden Stunden, dass das viel diskutierte Artdesign das kleinste Problem ist...



Erst handelt sie noch, dann forciert Königin Victoria den selbstmörderischen Brexit: Sie erklärt den Krieg, obwohl sie militärisch hoffnunglos unterlegen ist...

...das strategische und diplomatische Verhalten der KI lässt gerade im letzten Spieldrittel zu wünschen übrig.

Die Russen bauen frühzeitig eine große Armee auf. Ärgerlich: Man kann keinen Truppenabzug an der Grenze verlangen.

Da führe ich meine Sumerer über 300 Runden tapfer aus der Steinzeit ins Atomzeitalter, nur um dann wieder dorthin zurückgebombt zu werden. Nein, nicht von einer Artillerie oder schweren Fliegern, sondern vom dämlichen Verhalten meiner Mitstreiter und den beschränkten außenpolitischen Möglichkeiten. Dieses Civilization 6 frisst zwar meine Zeit wie anno dazumal, weil es natürlich viele klassische Stärken und überraschend viele frische Impulse bietet. Außerdem unterscheiden sich die zwanzig Völker deutlicher, weil sie nicht nur Spezialeinheiten, sondern auch Spezialgebäude besitzen, die einen bestimmten Spielstil unterstützen. Aber dieser sechste Teil strapaziert gerade im letzten Spieldrittel meine Geduld. Firaxis hat zwar KI sowie Diplomatie um sinnvolle Facetten ergänzt, aber nicht nachhaltig in den für die Langzeitmotivation entscheidenden Bereichen. Es fehlt eine konsequentere Entwicklung des strategischen Gegnerverhaltens, so dass man immer wieder den Kopf schütteln muss.Ja, Civilization bietet sieben Beziehungsstufen von feindlich bis freundlich, aber ich vermisse mehr Nachvollziehbarkeit und vielleicht einen gemeinsamen Tisch aller Zivilisationen inklusive der aktuellen Beziehungen und Verbindungen in Form von farbigen Linien. Sinnvoll wäre es z.B., wenn man hier alle x Runden eine Art außenpolitische Konferenz hätte, bei der die Beteiligten ihre wichtigsten Anliegen inklusive möglicher Kriegsgefahr verdeutlichen. Zwar gibt es einen lobenswerten Unterpunkt "Diskutieren", aber dort kann ich lediglich fordern, dass z.B. keine Städte oder Missionare in meiner Nähe gebaut bzw. aktiv werden sollen.Es gibt klare Defizite in der einfachen Kommunikation: Warum kann ich fremde Truppen auf meinem Gebiet nicht anklicken und von ihrem Anführer den sofortigen Rückzug fordern, wie es auch die KI tut? Warum kann das nach drei Runden nicht zu einem verständlichen Kriegsgrund werden? Eigentlich müsste ich schon Annäherungen von vielen Truppen an meiner Grenze diskutieren können. Auch die an sich sehr nützlichen Stadtstaaten lassen sich abgesehen vom automatisiertenCivilization will ein "globales" Strategiespiel sein, aber wenn man alleine gegen die KI spielt, erkennt man noch immer zu wenig übergeordnete Pläne, die aus der eigenen Macht resultieren. Sprich: die Zivilisationen verfolgen zwar bestimmte Siegziele, aber diese sowie die Außenpolitik werden nicht spürbar an den aktuellen Status quo angepasst. Sonst hätten die Engländer übrigens Folgendes versuchen müssen: Eine Allianz mit meinem anderen, militärisch starken Nachbarn wie Russland bilden, um die Beute danach aufzuteilen! Sie hatten sogar im Gegensatz zu mir dieselbe Religion. Die Russen lassen mich übrigens England, dann Norwegen und alle anderen kleineren Nationen ohne Eingriff besiegen.Was bedeutet das für den Schwierigkeitsgrad? Falls ihr die Serie kennt, solltet ihr auf keinen Fall in der zu einfachen vierten Standardstufe "Prinz", sondern mindestens auf "König" oder besser auf der sechsten von acht Stufen starten, damit ihr nicht viel zu früh in der Punktewertung vorne liegt. Das klingt jetzt alles nach...