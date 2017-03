Dead Rising 4

Culgan schrieb am 24.03.2017 um 20:18 Uhr

Der dritte Teil war ja schon casual as fuck aber trotzdem habe ich ihn gemocht. Ein bisschen Auflockerung war schon nicht schlecht. Aber dieser Teil, meine Herren... Ich habe die deluxe Edition für 10? im Windows Store bekommen als es für ein paar Tage einen Preisfehler gab und mehr ist es ehrlich auch nicht wert.

Null Anspruch und ich meine wirklich NULL. Nicht ein mal bin ich gestorben in 15 Stunden durchspielen, nicht ein mal war ich überhaupt halbwegs gefordert. Überall Waffen und Essen während der Bosskämpfe etc, es ist unmöglich zu verlieren. Es gibt keine abgefahrenen Psychos mehr und Frank kann auch keine besonderen Nahkampf Moves mehr lernen wie in Teil 3. Das Spiel hat überhaupt keinen Charakter mehr, es wirkt so belanglos. Echt schade was daraus geworden ist.