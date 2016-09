Batman: The Telltale Series - Episode 2: Children of Arkham

Es wird ungemütlich in Gotham City: Nachdem Bruce Wayne eine unbequeme Geschichte serviert bekam, schlägt die Unterwelt in Episode 2 deutlich unbarmherziger zu. Bringt die neue Gefahr Leben in Telltales etwas dröge gestartete Interpretation von Batmans Anfängen?

Schön inszeniert aber spielerisch mau: Die Schlägereien.

Es wird ungemütlich...

Telltale hat eine Vorliebe dafür, den Spieler vor unbequeme Entscheidungen zu stellen: Versorge ich als Bruce Wayne den befreundeten Kandidaten Harvey Dent weiterhin mit Finanzmitteln, obwohl er sich öffentlich von mir distanzieren will? Revangiere ich mich mit einem nicht ganz einwandfreien Flirt – oder einem schmutzigen Winkelzug im vom Verbrechen kontrollierten Politpoker? Auch in den Schlägereien kann man nicht alles haben: Wenn es zur Sache geht, lässt sich mitunter nur eine von zwei wichtigen Figuren vor einem gefährlichen Hieb retten. Schön, dass die Geschichte den Spieler so oft vor die Wahl stellt. Andererseits wird diesmal aber auch klar, dass manch wichtige Entscheidung aus Episode 1 nicht wirklich eine Rolle spielt – was dem Prinzip einen herben Dämpfer verpasst. Während Telltale etwas behäbiger in die erste Episode startete, geht es diesmal temporeicher zu. Bruce gerät als Batman und Person des öffentlichen Lebens gleich in mehrerlei Hinsicht unter Druck.Leider verkommt die Action wieder zu fadem Knöpfchendrücken, welches nicht einmal durch eine aufgeladene Spezialattacke aufgewertet wird. Drücke nach rechts, nach oben, B, A, Y, X – nicht gerade besonders spannend oder herausfordernd, da fast immer genügend Zeit bleibt. Auch davon abgesehen bewegt sich der spielerische Gehalt diesmal gegen null. Ich hätte es kaum für möglich gehalten, aber in der nur rund 80 Minuten kurzen Episode wurden die zuvor schon wie ein Alibi wirkenden Mechaniken noch weiter ausgedünnt.