Noch vor der Wende zum 19. Jahrhundert wurde London zwischen den Wolken neu erbaut: als fliegende Steampunk-Metropole, in der Teufel und andere Wesen ein- und ausgehen. Die Sonne war längst erloschen – ein künstlicher Stern beleuchtet die viktorianische Kulisse, dessen Licht drastische Folgen auf jeden haben kann, der sich ihm nähert. Und ihr werdet euch ihm nähern. Denn wer auch nur das geringste Interesse an gut geschriebenen Geschichten hat, sollte sich Sunless Skies nicht entgehen lassen!

In der geheimnisvollen Welt von Fallen London herrschen andere Gesetze als in unserer.

Die Welt von Fallen London wird oft als von Lovecraft inspiriert beschrieben und da ist viel Wahres dran. Ich will diesen Vergleich aber gar nicht mehr ziehen, weil Failbetter Games sowohl mit dem ursprünglichen Browserspiel als auch dem für PC, PlayStation 4 und iOS erschienenen Ableger Sunless Sea das Konzept einer von Grusel durchzogenen Welt voller übernatürlicher Vorgänge viel weiter getragen hat als es Lovecraft tat. Diente dem Horror-Visionär das Andere vornehmlich als bedrohlicher Hintergrund, haben die Spielemacher nämlich eine komplette Parallelwelt erschaffen, in der sie tausend kleine Geschichten erzählen.Von morbide bis lustig über traurig und spannend ist alles dabei, wobei Sunless Skies dem Szenario des Fallen London eine neue Dimension verpasst. Zur Erklärung: London befand sich in dieser Welt ohnehin nicht mehr dort, wo es in unserer Realität liegt, sondern wurde unter die Erdoberfläche verfrachtet – so weit der Ausgangspunkt, wie aus dem Original und aus Sunless Sea bekannt. In Sunless Skies wurde ein neues London schließlich hoch über den Wolken errichtet, in einem Weltall, das aus „von Winddurchfluteten Ruinen“ besteht, „wo die Gesetze des Kosmos nicht das sind, was wir uns vorgestellt hatten.“ In diesem Kosmos baut man etwa Zeit ab, mit der manches Leben schneller, manches langsamer vorüber geht.Dampfgetriebene Lokomotiven fliegen dort umher und machen Kreaturen den Platz streitig, die mal aus einem irdischen Ozean, mal aus ganz anderen Welten zu stammen scheinen. Aber auch Bienenschwärme brausen dort umher – sowie eure eigene Lok; ein Vermächtnis der verstorbenen Kapitänin, die eurem frei erstellten Alter Ego einen Sarg, ihre Crew und einen Auftrag hinterlässt. Was ihr damit tut, ist dann eure Entscheidung. Ich habe den Wunsch meiner Vorgängerin z.B. respektiert und den Sarg nicht geöffnet, hätte das aber jederzeit tun oder ihn aus welchen Gründen auch immer einfach behalten können.Im Grunde ist Sunless Skies eine Art Pirates! oder Elite, in dem ihr euch frei bewegt, Handel treibt, Missionen annehmt und neben dem sehr seichten roten Faden um die sterbenden Sterne vor allem viele in sich geschlossene Geschichten erlebt. Dafür liest man Absätze kurzer Episoden und entscheidet, wie man die Handlung fortsetzen will. Stellt euch ein Pen&Paper-Rollenspiel vor, dessen Spielleiter euch nach einigen beschreibenden Sätzen immer wieder fragt, was ihr tun wollt.Viele dieser Sätze sind natürlich Teile sich wiederholender Aktivitäten und damit stets die gleichen. Zahlreiche Entscheidungen haben aber auch einmalige Folgen oder enthalten Belohnungen. Und natürlich solltet ihr manchmal bestimmte Gegenstände an Bord haben, um voranzukommen. Mitunter muss auch einer der vier Charakterwerte eures Alter Egos einen Mindestwert haben. Sehr oft müsst ihr außerdem eine geforderte Anzahl bestimmter Ereignisse erlebt haben, um einen gewünschten Weg zu gehen.