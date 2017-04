Manchmal machen kleine unscheinbare Spiele neugierig, weil sie ein Subgenre anvisieren, auf dem nicht so oft Titel erscheinen - mit Captain Kaon landet endlich mal wieder ein "Twinstick Gravity Shooter" auf dem PC. Wenn man dann noch erfährt, dass man sich stilistisch vom Amiga hat beeinflussen lassen, werde ich als alter Freund der Freundin aus den 80er Jahren natürlich neugierig. Warum das von Gravitar (1982) und Thrust (1986) inspirierte Spiel für 6,99 Euro nicht mehr als eine ambitionierte Bruchlandung ist, verrät der Test.



Seitdem ich als Knirps in der Pommesbude die Schubdüsen von "Moon Cresta" (1980) bedienen sollte, um mein Raumschiff sicher anzudocken, liebe ich die Mechanik des dosierten Bremsens und Beschleunigens. Umso schöner war es, als der Spielhallen-Klassiker von Nichibutsu auch im PlayStation Network erschien. Noch cooler war aber die Veröffentlichung von Gravity Crash im Jahr 2009: In diesem edlen Twinstick-Shooter von Just Add Water wurde die Verwendung der Schubdüsen sehr gekonnt in die Kämpfe und Erkundung eines stylischer Höhlensysteme integriert.Man nimmt mit Laser oder Bomben sowohl Feinde als auch Bodenanlagen unter Beschuss, kann per Greifhaken diverse Energiezellen aufnehmen und Broforce oder der reduzierten Pastell-Ästhetik eines Pixeljunk Shooter 2 fühlt man sich hier wie in einer bunten Editorkammer, der mit ihren groben Schnitten und bulligen Figuren jeglicher futuristischer Stil abgeht.Man wird von potthässlich designten Charakteren angesprochen, muss in steriler Benutzeroberfläche evtl. Upgrades sowie Ziele managen und bewegt sein Raumschiff durch Abschnitte, die mit ihren Kanten wie plump ausgeschnitten aussehen. Weder die Kämpfe noch das Erkunden machen Spaß, denn hier wirkt alles dilettantisch. Geht es zur Sache, brennt nicht der Bildschirm, sondern purzeln Pixel mit blechernen Geräuschen. Übrigens flimmert und wackelt es, wenn es scrollt. Geht's noch? Zum anderen sollte man am besten so wenig Worte wie möglich über die langweilige Story oder die öden Missionsziele verlieren, in denen man z.B. Zielscheiben abschießen muss, damit man ganz schnell Gravity Crash zur Erholung starten kann.