Battlefield 1: In The Name Of The Tsar

Nachdem Battlefield 1 im Frühjahr mit They Shall Not Pass endlich um die zum Start schmerzlich vermisste französische Armee sowie die Schlachtfelder bei Soissons und Verdun ergänzt wurde, geht es jetzt an die Ostfront. Wir werfen einen Blick auf die neuen Inhalte von In The Name Of The Tsar, das von Dice vollmundig als „größte Battlefield-Erweiterung aller Zeiten“ angekündigt wurde.

Battlefield bleibt Battlefield





Das in seinem Bereich beinahe unerreichte Schlachtgefühl von Battefield 1, welches vor allem durch eine Kombination aus audiovisueller Wucht sowie dem sehr gut aufeinander abgestimmten Einsatz verschiedener Truppentypen und Fahrzeuge entsteht, ist natürlich auch in den Gefechten an der Ostfront ungebrochen stark. Es rummst, es kracht, Maschinengewehre rattern und Granaten zerpflügen den gefrorenen Boden an der Wolga, während schwere Panzer auf Positionen vorrücken und Kampfflieger das Schlachtfeld aus der Luft bombardieren. So weit, so bekannt. Neu sind die sechs Karten, darunter der verschneite Lupkow-Pass, ein kleines Bergdorf in den Karpaten (Brussilows Festung), sowie die russische Stadt Zarizyn, das heutigen Wolgograd, mit der zentralen Kathedrale des Lichts, in der sich erbitterte Nahkämpfe und brutale Stellungskämpfe auf engstem Raum abspielen.