Die Säulen der Erde: Buch 2 - Wer den Wind sät - Test, Adventure - 4Players.de

Es wird ungemütlich auf der Insel: Statt über den Brexit zu streiten, bekriegen sich im England des Jahres 1141 die Adelsfamilien, während das einfache Volk zum Spielball der Macht wird – zumal der Klerus die Lage noch mit Intrigen anstachelt, nachdem die Kirche stark an Macht verloren hat. Neben Tod und Elend blüht in der zweiten Episode von Ken Follets interaktivem Roman Die Säulen der Erde aber auch eine junge Romanze auf.

Komplexe Verstrickungen

Im Mittelpunkt der Geschichte steht neben Prior Philip von Kingsbridge schließlich auch Jack, der mittlerweile zu einem jungen Mann herangewachsen ist und mehr oder weniger geschickt mit Aliena, der Tochter des gestürzten Grafen von Shiring, flirtet. Wer Episode 1 des Adventures oder den Roman nicht kennt, wird sich jetzt vermutlich verwundert am Kopf kratzen – und auch ich hatte zu Beginn des Spiels Probleme, all die altmodischen Namen und ihre Verstrickungen auseinander zu halten. Wer sich durch die sperrige Eröffnung gekämpft hat, wird in Episode 2 aber durchaus von der Geschichte dafür belohnt, denn diesmal kommt etwas mehr Dynamik in die Erzählung, auch wenn man vielleicht etwas mehr Mut zur Streichung von Details hätte beweisen sollen.





"Buch" 2 schlägt schroffere, teils auch brutalere Töne an.

Ein unterhaltsamer Grundpfeiler der Geschichte ist natürlich, dass die Pläne von Baumeister Tom Builder für sein ersehntes Lebenswerk, die Kathedrale, endlich Form annehmen. Nachdem der alte Bau abbrannte, überzeugt Tom den Prior Philipp von Kingsbridge von seinem Plan, ein vorsichtig kalkuliertes, aber doch prachtvolles Gotteshaus zu erschaffen. Nach all der trockenen Theorie sorgt es für eine schöne Aufbruchstimmung, endlich in der Rolle seines Ziehsons Jack über die Baustelle zu stromern, einen Abstecher in den florierenden Ort Kingsbridge zu unternehmen – oder sich mit Aliena zur romantischen Mühle zu verkrümeln.

Kniffliger als Koalitionsverhandlungen



Schade dabei ist, dass Daedalic die klassischen Inventar-Rätsel diesmal noch mehr zurückfährt. Klar, die Säulen der Erde wird als interaktiver Roman bezeichnet – trotzdem hätte ich gerne auch ein wenig gebastelt. Stattdessen setzt man gefundene oder verdiente Gegenstände meist lediglich im Rahmen der Handlung ein. Aliena z.B. versorgt den in Geldnot geratenen Bau der Kathedrale mit Geld aus ihrem Wollhandel – und unterstützt auch ihren zum Ritter gewordenen Bruder mit Barem für seine Ausrüstung vor der großen Schlacht zwischen den Truppen des Königs und Robert von Gloucester.





Nach dem Sturz ihres Vaters sind Aliena und ihr Bruder Richard auf sich alleine gestellt.

Das Feilschen und Verhandeln ist das Highlight der Episode. In den unsicheren Kriegszeiten mit gestiegenen Gebühren und einschränkenden exklusiven Marktrechten versucht wirklich jeder, das Maximum für sich herauszuholen. Man sollte in den Dialogrätseln also nicht zu schnell nachgeben und gerne auch mal zwischendurch das Gespräch verlassen, um bessere Argumente zu finden, welche ähnlich wie ein Gegenstand ins Themen-Inventar wandern. Als die bankrotte Aliena zu Beginn des Spiels notgedrungen ihren Handel mit Schafswolle startet, habe ich mich noch viel zu schnell zu einem schlechten Geschäft drängen lassen, das mir lediglich den Einkaufspreis einbrachte.