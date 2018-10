Das hat viel zu lange gedauert! Zwei Jahre lang gab Stern Pinball Arcade schon – allerdings nur für Gear VR und auf verschiedenen Plattformen ohne Virtual Reality. Denn obwohl das Rift ebenfalls von Oculus gebaut wird, war die Flipper-Simulation lange nicht für das „große“ VR-Headset erhältlich. Seit einigen Tagen kicken aber endlich auch „Rifter“ die Silberkugel durch den virtuellen Raum und ich habe mich so schnell wie möglich auf diesen Test gestürzt!

Auch Kirk und Co. geben sich die virtuelle Kugel.

Welche Tische sind derzeit erhältlich?



In meist verschiedenen Versionen gibt es Star Trek, AC/DC, Ghostbusters, Starship Troopers, Harley Davidson, Mustang, Last Action Hero, Ripley's Believe It Or Not!, High Roller Casino, Phantom of the Opera erhältlich. Mary Shelley's Frankenstein ist kostenlos spielbar.

Nun hätte ich in den vergangenen zwei Jahren natürlich Pinball FX 2 VR spielen können. Dort hat Zen Studios einige seiner zahlreichen für Nicht-VR-Plattformen erhältlichen Flipper immerhin auf technisch überzeugende Art in die virtuelle Realität verfrachtet. Dummerweise kann ich die von Zen erstellten Tische allerdings nicht mehr sehen. Obwohl das Studio in Sachen Grafik nämlich alle Register zieht und sogar interaktive Element verwendet, die in der Realität gar nicht machbar wären, ist die audiovisuelle Präsentation echter Tische um Welten einfallsreicher, schwungvoller, abwechslungsreicher und motivierender.Noch schwerer wiegt die Tatsache, dass sich Zen auch in Sachen Spieldesign kaum entwickelt hat. Die einzelnen Aufgaben, besonders schwer zu treffende Ziele sowie die Wege, die die Kugeln nehmen und vieles mehr ist bei realen Flippern um einVielfaches cleverer konzipiert und arrangiert. Mal abgesehen davon, dass man eine Partie nicht nach anderthalb Stunden abbrechen muss, weil das Halten der Kugel häufig viel zu einfach ist.Warum ich das so ausführlich schreibe? Weil all diese Ärgernisse in Stern Pinball Arcade entfallen! Und weil es damit die erste Flipper-Simulation ist, die echtes Spielhallen-Flair in die Virtual Reality bringt. Während man sich in Pinball FX 2 VR aufgrund der ständig präsenten Kunstwelt immer darüber bewusst ist ein Spiel zu spielen, wirkt das Gefühl vor einem Automaten zu stehen in Stern Pinball Arcade viel intensiver. Natürlich fehlen auch hier das physische Aufstützen sowie das Erfühlen der fest verbauten, aufgrund von Altersschwäche oft wackeligen Knöpfe. Abgesehen davon ist der plastische Eindruck aber überzeugend.Entwickler FarSight Studios simuliert zudem nicht nur das interaktive Innenleben und emuliert sogar die tatsächlich verwendete Software, sondern stellt auch die Lackierung der Automaten nach. Dabei stehen verschiedene Verzierungen zur Wahl, meist in der Premium- sowie einer Limited-Variante. Besonders gut gefällt mir außerdem das voneinander unabhängige Einstellen des Strahlens der Lämpchen im Flipper und der Helligkeit des umliegenden Raums. Die Tische stehen zwar nur in einer Art teurem Aufenthaltsraum – eine Spielhalle wäre wesentlich stimmiger –, aber dreht man das Licht herunter, erzeugt man auch da eine tolle Atmosphäre.FarSight Studios? Da klingelt doch was? Natürlich: Das Team simuliert seit inzwischen fast 15 Jahren namhafte Klassiker. Angefangen hat es mit Flippern der Hersteller Gottlieb und Williams , bevor The Pinball Arcade genau wie Pinball FX zu einerPlattform wurde, die mit den Jahren um zahlreiche Tische ergänzt wurde. Und vielleicht liegt es ja daran, dass man die Lizenz für von Williams und Bally gebaute Automaten an Zen Studios abgeben musste , auf jeden Fall ist Stern Pinball Arcade quasi die aktuelle Version dieses Pinball Arcade.Anders als bisher üblich verkauft FarSight allerdings keine Pakete, sondern ausschließlich einzelne Tische. Das eigentliche Programm ist dabei kostenlos, der Automat Mary Shelley’s Frankenstein ebenfalls. Zusätzlich ist einer der anderen immer wieder mal frei verfügbar. Will man einen Tisch dauerhaft freischalten, kostet das knapp fünf oder zehn Euro, wobei man sich leider immer zwischen der normalen und der limitierten Version entscheiden muss.Gibt es diesmal also keine Demos, die man einige Minuten lang kostenlos spielen kann? Die hat FarSight in der Tat gestrichen – bietet im Gegenzug aber ein Freispiel-System an, das den Demos für mein Empfinden weit überlegen ist. Im Austausch für so genannte Tokens kann man jeden Tisch nämlich eine komplette Partie lang spielen. Einige hundert Tokens erhält man dabei mit dem Download des Programms, weitere erhält man durch erzielte Erfolge sowie regelmäßiges Einloggen.