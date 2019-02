Tech Support: Error Unknown

Marobod schrieb am 28.02.2019 um 14:25 Uhr

Uh ich habe mal bei einem großen Internetanbieter im Kundenservice gearbeitet. Ich war fuer den Support eigneteilt. Also sollte Softwareseitige probleme loesen , Geraete frweischalten,oder einpflegen ummelden etc.

Die Direktive von oben war irgendwann : Ihr mueßt verkaufen verkaufen verkaufen" zudem wurde uns vorgegeben maximal 6 Minuten mit einem Kunden zu telephonieren, wenn es laenger dauerte mußte man sich direkt rechtfertigen. Auch kommen soclhe Anweisungen von oben wie : immer fragen ob der Router schon neugestartet wurde, wenn nicht sollen die das tun 15 Minuten warten gucken obs geht und nochmal anrufen ggfalls.Nicht zur technik weiterleiten,wenns Technikerfragen sind ,sonder die Kunden auffordern bitte dort nochmal anzurufen (da wir sonst nicht den Call kriegen wuerden sondern die Technik). Achja das Verkaufen. Da ruft ein Kunde an weil sein Paket mit vielleicht 200 Euro gesamtkosten nicht einwandfrei funktioniert, da geht die Fernsehbox nicht richtig,Internet fliegt staendig raus, Programme fehlen etc, und ich krieg gesagt, ich soll den verstaendlich erbosten menschen noch einen SIM Karte andrehen.

Zudem wird man von einer eigenen Abteilung regelmaeßig ueberwacht beim sogenannten "Silent Monitoring" Wo nicht etwa darauf gechtet wird wie man mit den Kunden redet, sondern ob man auch schoen nach Skript jeden Knden fragt ob er nicht upgraden will auf ein teureres produkt oder ne SIM Karte haben will etc, wohlgemerkt ich war im Kundensupport fuer Probleme wenn etwas nicht richtig lief, nicht im Verkauf, der dafuer eigentlich zustaendig ist... Und die sind der groeßte Kabelanbieter in NRW,BaWü und Hessen...

Mein rat : Finger weg von diesem Job. Zumindest in solch großen Unternehmen,werden die berater gern als Vieh betrachtet.

Die haben gern Hartz IV Empfaenger eignestellt auf Vermittlung vom Amt, und damit uns Studenten langsam ersetzt, weil die anemlich genauso viel Kosten (dank Zuschuesse des Amts) aber doppelt so viel arbeiten...