Gettysburg: The Tide Turns

Das Tutorial erklärt die wesentlichen Elemente des Spiels in Form von Texttafeln - eine deutsche Übersetzung gibt es noch nicht.

Im Osten von Gettysburg sind die strategischen Siegpunkte mit Flaggen markiert, die die Konföderierten besetzen müssen. In jedem Zug werden die aktivierbaren Truppen zufällig ausgewürfelt.

Je nachdem ob man Union oder Konföderierte spielt, ändern sich die Siegbedingungen.

Warum habe ich mich so auf dieses kleine Spiel gefreut? Nicht nur, weil ich ein Faible für historische Wargames habe, die es vor allem auf dem Tisch als Tabletops mit Miniaturen oder Cosims (Konfliktsimulationen) zu vielen Schlachten vom antiken Gaugamela bis zum napoleonischen Austerlitz gibt. Vor allem jedoch, weil die Shenandoah Studios gerade mit dieser Brettspieltradition im Rücken sowie einem kreativen Zeitmanagement qualitative Zeichen im Bereich der Rundentaktik setzen konnten. Deshalb wurde Desert Fox: The Battle of El Alamein (Wertung: 92%) bei uns zum Strategiespiel des Jahres 2014 gekürt. Bereits die vorherigen iOS-Titel hatten mit ihren Gefechten des Zweiten Weltkriegs auch international hervorragend abgeschnitten - darunter Battle of the Bulge (Wertung: 88%) und Drive on Moscow (90%).Daher war es fast zu erwarten, dass das unabhängige US-Studio einige Begehrlichkeiten weckt - und so wurde es nach all diesen Erfolgen noch 2014 von der britischen Slitherine Group aufgekauft, die sich vor allem auf Strategie aller Art für den Rechner spezialisiert. Mit der Übernahme häuften sich allerdings die Verschiebungen und Ungereimtheiten rund um Gettysburg - das Projekt kam nicht vorwärts, es gab Verwirrung aufgrund des Brettspiels gleichen Namens, das laut Kickstarter eigentlich bei Clash of Arms Games erscheinen sollte, und statt wie geplant für das iPad, wurde unter den neuen Besitzern der PC zur ersten Entwicklungsplattform ernannt - obwohl das bisherige Spieldesign über Touch eigentlich auf das Tablet zugeschnitten war. Unterm Strich musste man jedenfalls drei Jahre auf ein 2014 als "fast fertig" bezeichnetes Spiel warten, das seit dem 20. Juli für 8,99 Euro bei Steam erhältlich ist. Ob es tatsächlich noch für iPad erscheint?Wie auch immer: Umso größer ist die Ernüchterung, wenn man es endlich spielt - denn im Gegensatz zu den bisherigen Titeln entsteht nicht diese besondere taktische Faszination. Das ist seltsam, denn sowohl die Draufsicht als auch die abstrakte Darstellung wirken vertraut. Sowohl Spielprinzip als auch Präsentation weichen zwar nicht auf den ersten, aber spätestens auf den zweiten Blick von den Vorgängern ab.Dabei sorgt die edle Karte der Region um Gettysburg umgehend für historisches Flair, weil sie im Stile des 19. Jahrhunderts gestaltet ist: Jeder noch so kleine Fluss oder Hügel, jede Straße und jeder Trampelpfad ist sichtbar und wird teilweise original benannt - von "Mc Pherson's Ridge" bis "Weikert's Hill". Es gibt in dieser kartographischen Draufsicht keine sichtbaren Gebiete mit Grenzen, aber sie ist in Hexfelder unterteilt und alle möglichen Positionen werden erst bei Bewegung als Punkte angezeigt.In diesem Gelände kann man entweder auf Seiten der Union oder der Konföderierten die berühmte Schlacht des Amerikanischen Bürgerkriegs nachspielen. Dabei hat man die Wahl zwischen drei KI-Stufen und sechs Szenarien, die entweder eine begrenzte Zeit von wenigen Stunden oder das komplette Geschehen vom 1. bis 3. Juli 1863 über 31 Züge inszenieren. Außerdem gibt es einen Online-Modus für zwei Spieler. Meist gilt es bis zu einer bestimmten Runde mehr Siegpunkte als der Gegner vorzuweisen, indem man ihm Verluste zufügt oder mit Flaggen markierte strategische Punkte auf der Karte besetzt und hält. Woran liegt es also, dass der taktische Funke nicht so überspringt wie mit Panzern & Co in den Ardennen oder in Nordafrika?