Mount & Blade 2: Bannerlord

Jondoan schrieb am 23.08.2017 um 18:15 Uhr

Ich verstehe bis heute nicht, weshalb diese Art von Spiel so selten ist. Mount & Blade ist das einzige mir bekannte Spiel, bei dem man aktiv an einer Schlacht teilhaben kann. Ansonsten gibt es dann noch Spiele wie Dynasty Warriors, in denen man total overpowered einfach alles niedermäht oder For Honor, dass zwar im Grunde genommen dasselbe Kampfsystem in Hübsch hat, aber sich trotz der ganzen Effekte hinten anstellen muss, wenn es um ein wirkliches Schlachtengefühl geht.

Bannerlord wird einfach nur ne Wucht. Aber auch mir macht der lange Entwicklungszeitraum ein wenig Sorge. Eins der wenigen Spiele, das ich sofort im Early Access kaufen würde.