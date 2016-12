In den Dialogen wird es immer wieder Auswahlmöglichkeiten geben, während die Szenerie mit dem ersten Absatz weiter erläutert wird.

Die erste Bewährungsprobe steht bevor.

Die gegnerischen Nahkämpfer sind umzingelt.

In der ersten der beiden Kampagnen aus Expeditions: Viking wird man gleich ins kalte Wasser geworfen: Der Anführer des Wikinger-Clans ist gestorben und als Sohn oder Tochter darf man in die Fußstapfen des Vaters treten, was nicht jedem Dorfbewohner gefällt. Gleich bei der Begräbnisfeier muss man sich beweisen und erste Machtproben in Kampfform bestehen. Los geht es allerdings erst mit der Charakter-Erstellung. Neben Geschlecht und Aussehen darf man Werte, Attribute und Fertigkeiten seines Protagonisten völlig frei verteilen. Da man nur wenige Punkte zur Verfügung hat, muss man sich natürlich für eine Ausrichtung entscheiden. Soll es ein Kämpfer sein, der mitten in Getümmel steht? Oder lieber ein Bogenschütze für den Fernkampf? Oder eine redegewandte Anführer-Persönlichkeit, der Dialogoptionen offenstehen, die anderen Charakteren verwehrt bleiben? Oder ein Unterstützer mit Heilfertigkeiten?Hat man mit seinem Wikinger-Frischling die ersten Machtkämpfe überstanden und vielleicht sogar den Krieger Asleif besiegt, der sich daraufhin der eigenen Party/Gruppe anschließt, muss man sich um eine Gruppe plündernder Norweger kümmern, die unter der Führung von "Gunnarr dem Friedfertigen" mitten in der Nacht das heimische Dorf angreifen. Die Gegner attackieren sowohl aus dem Norden als auch dem Süden. Ich entscheide mich, zunächst die Angreifer im Süden zu "begrüßen". Expeditions: Conquistador - schicke ich meinen Wikinger-Anführer und seine Gefolgschaft aus zwei Nahkämpfern, zwei Bogenschützen und einen Unterstützer/Heiler zum Dorfausgang, der einen taktischen Vorteil mit sich bringt: eine Brücke. Nun stellt sich die Frage: Soll ich die Gegner direkt attackieren und damit das Dorf verlassen oder sie angreifen lassen? Mein Plan: Ich lasse die Feinde kommen, nutze die Brücke als Engpass und empfange sie mit Pfeil und Bogen! Als die ersten Gegner in Sichtweite sind, wechselt das Spiel nahtlos vom Echtzeit-Modus zu den rundenbasierten Kämpfen (wie z.B. bei Jagged Alliance 2), die auf der gleichen Karte ausgetragen werden.Zunächst bringe ich meine Leute in Stellung. Die Bogenschützen, die locker über einen "Bildschirm" entfernt stehende Feinde attackieren können, schicke ich hinter einigen Steinen und Fässern in Deckung.