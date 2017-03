Endlich wieder siedeln! Fans von klassischen Aufbau-Strategiespielen à la Die Siedler schauen derzeit in Röhre, aber es gibt Hoffnung. Abgesehen von der vielversprechenden Early-Access-Dauerbaustelle Stonehearth könnte Northgard von Shiro Games die Lücke wohltuend ausfüllen. Wir haben einen Blick auf das Wikinger-lastige Aufbauspiel geworfen und sind trotz früher Early-Access-Phase angenehm überrascht.

Wilde Wikinger



In Northgard beginnt man ganz klassisch mit der Besiedlung einer unbekannten, nordisch angehauchten Welt. Als Oberhaupt eines Wikingerstammes muss man dafür sorgen, dass die eigenen Männer ein Dach über den Kopf haben und mit genügend Holz- und Nahrungsreserven durch den harten Winter kommen. Es gilt dabei nicht nur dem Winter die Zähne zu zeigen, denn auf der Insel lauern kleine und große Monster, Portale durch die fiese Schergen angreifen können und natürlich rivalisierende Wikinger-Clans.





Man darf vor dem Spielstart zwischen mehreren Wikinger-Clans wählen, die sich allerdings stärker unterscheiden könnten.

Grundsätzlich kann man sich Northgard ein bisschen wie Die Siedler: Aufstieg eines Königreichs (Die Siedler 6) vorstellen. Die Spielwelt ist in verschiedene Kartenbereiche bzw. Sektoren aufgeteilt, die zunächst erkundet und dann schrittweise erobert werden müssen. Los geht es aber mit dem Gemeindehaus, das regelmäßig neue Dorfbewohner "generiert", wenn genügend Zufriedenheit im Wikingerreich herrscht. Das erste neue Haus auf der Insel sollte dann eine Holzfällerhütte zur Holzproduktion sein. Sobald der entsprechende Bauauftrag gegeben wurde, sprintet einer der Wikinger dorthin und zieht die Hütte hoch.

Im Winter sind Nahrungs- und Holzproduktion reduziert.

Ist das Projekt fertig, wird der "Bauarbeiter" wieder zum normalen Arbeiter und geht seiner Standard-Aufgabe nach, der Suche nach Nahrung in der Wildnis. Erst wenn ich einen der "normalen Einwohner" von der Essenssuche manuell abziehe und direkt zu der Holzfällerhütte schicke, wird dieser Wikinger zu einem Holzfäller, der fortan für Holz sorgt. Zwei Bewohner können hier ihren Dienst verrichten. Spezielle Werkzeuge brauchen sie für ihre Aufgabe nicht.



Danach werden ein Wohnhaus zur Erhöhung des Einheitenlimits und ein Späherlager gebaut. In dieses Lager muss ich wieder einen Wikinger schicken, wenn ich einen Späher haben möchte. Solch ein Kundschafter deckt automatisch (jedoch beeinflussbar) die Bereiche der Karte auf und stellt fest, welche Rohstoffe oder Besonderheiten dort vorhanden sind. So gibt es beispielsweise Areale, die sich zur Fischerei, zur Jagd, zum Bergbau oder für einen Bauernhof eignen. Man kann aber auch Ruinen finden, die sich erkunden lassen, mysteriöse Stätten oder Gegner ...