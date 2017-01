Schnitzeljagd nach Erinnerungen

Bei The Shattering von SuperSexySoftware und Deck13 begibt man sich in einer farbentleerten Gedankenwelt auf die Suche nach den eigenen Erinnerungen. Wir haben das Psycho-Horror-Abenteuer angespielt und sind neugierig geworden - mehr dazu in der Vorschau.