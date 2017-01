Ubisoft hat kürzlich Might & Magic Showdown für PC angekündigt. Der von Ubisoft Montreal und Funhouse entwickelte Titel bietet taktische Spieler-gegen-Spieler-Gefechte mit Miniaturen und ist bereits für knapp 20 Euro über Early Access erhältlich. Ob sich der Einstieg lohnt, verrät die Vorschau.

Die Kontrahenten sind bereit, gleich geht es los.

Für jede Figur kann man eigene Komboketten definieren.

Die "Kampagne" ist lediglich ein 30-stufiges Tutorial.

Im Gefecht geht es ansehnlich, aber stark automatisiert zur Sache.

Ich warte, bis der eine Abkühltimer abgelaufen ist, dann klicke ich auf "Fire Missiles". Ich warte bis der nächste abgelaufen ist, dann klicke ich auf "Sundering Strike". Während ich so meinen Helden attackieren lasse, leisten meine Unterstützer an den Seiten automatisch ihre vordefinierte Arbeit, ohne dass ich noch etwas anklicken muss. Meinen Zauberer habe ich im Taktikeditor angewiesen, möglichst den stärksten Gegner mit einer Kombo aus vier mal "Lightning Shock" sowie einem finalen "Lightning Blot" zu beharken - bis zu fünf Plätze kann man zu einer Kette formen. Mein Ork soll dasselbe machen, mein Heiler soll jeweils den mit den wenigsten Lebenspunkten aufpeppeln. Wartile deutlich besser einfangen.Die Ernüchterung rührt auch daher, dass die Gefechte so extrem auf das Aktivieren von effizienten Komboketten reduziert werden, dass man lediglichWas bleibt mir als Miniaturenliebhaber? Wenig. Zwar sind die freischaltbaren Figuren recht ansehnlich, aber auf einen Klick kann ich Zauberer, Minotaurus & Co mit "Classic" schon viel zu gut vorbemalen. Wer etwas Individualität hineinbringen will, kann den Körper oder die Waffen der Figuren selbst nicht modifizieren, aber dafür auf diverse Paletten mit zig Farben und Materialien zugreifen. Hinzu kommen freischaltbare Vorbemalungen wie "Dark Leopard" oder "Good and Evil". Apropos: Ubisoft berieselt mich von Anfang an sehr penetrant mit Freischaltbarem sowie unsinnigen Erfolgen wie "The Spender", weil ich z.B. gerade 3500 Credits der virtuellen Währung investiert habe. Und natürlich deutet dieses System darauf hin, dass es im finalen Spiel zig Mikrotransaktionen geben wird.