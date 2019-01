‚Nimm mein Geld und mach ein Spiel draus!‘ Das entspricht in etwa meiner Reaktion auf Bright Memory, nachdem ich es das erste Mal gespielt hatte. Denn der Early-Access-Titel gehört zu den aufregendsten Shootern, die man sich derzeit gönnen kann. Wobei Shooter nicht unbedingt zutrifft. Zeng Xiancheng verbindet die klassische Ballerei nämlich mit Elementen aus z.B. Devil May Cry. Ach ja, und zu allem „Überfluss“ entwickelt Xiancheng das Ganze auch noch praktisch im Alleingang. Respekt!

Bright Memory verbindet "Luftkampf-Action" und klassisches Ballern.

Was man wissen muss: Die aktuelle Version der frenetischen Action ist nach etwa sechzig Minuten schon vorbei und auch das Durchspielen des fertigen Spiels soll lediglich ein paar Stunden in Anspruch nehmen. Das ist schade, in Anbetracht der überschaubaren Manpower aber auch verständlich, zumal Xiancheng das Projekt in seiner Freizeit stemmt.Abgesehen davon geht es hier ohnehin nicht um eine lange Kampagne, einen ausgefeilten Plot oder gar tiefschürfende Emotionen. Tatsächlich verpasst man ehrlich gesagt wenig, wenn man die englischen Texte über der ausschließlich chinesischen Sprache schlichtweg ignoriert, denn im Vordergrund steht alleine ein spielerisches Feuerwerk, das manmöglichst stylisch und immer wieder zündet, um den aus Devil May Cry bekannten Coolness-Zähler möglichst lange auf höchster Stufe zu halten. Sprich, so schnell man auch durch ist, so flott startet nach dem Finale von vorn, um restliche Fähigkeiten freizuschalten und die dann intuitiv fließenden Moves fehlerfrei aneinanderzureihen.Immerhin schießt man mit Schrot, Sturmgewehr und Pistole auf menschliche oder mystische Gegner, wirft sie mit einem telekinetischen Schubser in die Höhe, zieht sich per Greifhaken an sie heran und gibt ihnen mit wuchtigen Schwerthieben noch in der Luft den Rest. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mich in all das reingefuchst hatte! Zumal man momentan weder die Tastaturbelegung ändern noch ein Gamepad verwenden kann. Beides braucht Bright Memory aber dringend, um in jeder Situation gut spielbar zu sein.Dafür gibt es schon jetzt nicht nur die Arena-Gefechte – vielmehr sucht man auch versteckte Objekte, löst kleine Logikrätsel und schwingt mithilfe des Greifhakens in großer Höhe. Das sowie knackige Bosskämpfe verleihen dem Ganzen so viel Abwechslung, dass es in seiner jetzigen Form schon wie der kleine Bruder eines großen Abenteuers wirkt.