Mit Superdimension Neptune Vs SEGA Hard Girls schicken einen Compile Heart, Felistella und Idea Factory auf eine parodistische Zeitreise durch SEGAs Konsolen-Vergangenheit - vom Mega Drive bis zur Dreamcast. Ob sich der Nostalgie-Trip lohnt, verrät der Test.

Segami kämpft gegen eine Manipulationen der Geschichtsbücher und ihre Amnesie an.

In der veränderten Vergangenheit, die es mit allen Mitteln zu korrigieren gilt, kämpfen Stars der Neptunia-Reihe gegen personifizierte SEGA-Konsolen wie Mega Drive, Dreamcast oder Saturn.

Auf ihrem Weg zur größten und ältesten Bibliothek der Welt trifft IF auf die vom Himmel gefallene Segami, die ihr Gedächtnis verloren zu haben scheint. Auch Bibliothekarin Histoire weiß nicht, was es mit der mysteriösen Unbekannten auf sich hat.Und so begeben sich IF und Segami unter Histoires Leitung auf eine Reise durch die Zeit, um entstandene Lücken zu schließen und Fehler zu eliminieren. Dass dabei keine welthistorischen Ereignisse auf dem Plan stehen, dürfte klar sein. Es geht wie immer um die Welt der Videospiele, dieses Mal vor allem die mit SEGA-Bezug. So trifft man auf Fleisch gewordene Konsolen wie Mega Drive, Game Gear, Saturn und Dreamcast, die mit vertrauten Serienstars wie Neptune, Nepgear, Plutia und Uzume im Clinch liegen.Um einen Konsolenkrieg zu verhindern, muss Überzeugungsarbeit geleistet werden - teils an der Basis, teils mit Gewalt. Egal, ob Spiele-Industrie, Technik-Hype oder Geek-Kultur - jeder bekommt sein Fett weg.Schade nur, dass nach wie vor kein Geld für eine deutsche Lokalisierung vorhanden scheint. Auch die wahlweise englische oder japanische Sprachausgabe erklingt nicht durchgehend. Ansonsten leisten die Sprecher aber gewohnt gute Arbeit und auch am anpassungsfähigen Soundtrack gibt’s nichts zu meckern. Dass man allerdings nur Zeitreisen in die Mega-Drive-, Game-Gear-, Saturn- und Dreamcast-Epochen, nicht aber in die Master-System-Ära unternehmen kann, dürfte echte SEGA-Fans ziemlich enttäuschen.