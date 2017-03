The Incredible Adventures of Van Helsing

Jetzt hat Neocores Hack&Slay-Serie um den Monsterjäger Van Helsing und seine unglaublichen Abenteuer auch die PlayStation 4 erreicht. Verkleidet als "Extended Edition" soll die aktuelle Version alle Inhalte bündeln und technisch auf den neuesten Stand gebracht worden sein. Ob das reicht, um gegen Diablo 3: Reaper of Souls bestehen zu können, klären wir im Test.

Die Pad-Steuerung wurde zwar für Konsolen optimiert und orientiert sich bei der Menüführung leicht an Diablo 3, doch erreicht sie nicht deren Leichtigkeit und wirkt mitunter überladen.

Natürlich darf man sich auch auf der PS4 wieder dutzender Feinde erwehren, die mitunter einen strategischen Rückzug nötig machen.

Ich möchte dem guten alten Van Helsing seine Verdienste um das Hack&Slay gar nicht absprechen. Das PC-Original erschien Anfang 2013 und hat sich neben Diablo und Torchlight als feste Größe im Beute-basierten Action-Rollenspiel etablieren können. Dennoch stört mich die Veröffentlichung von The Incredible Adventures of Van Helsing auf der PlayStation 4 in dieser Form. Schon auf Xbox One Ende 2015 hat mich genervt, dass man nicht den Final Cut angeboten hat, eine überarbeite Sammlung aller drei Van-Helsing-Titel, sondern eine Umsetzung des ambitionierten, aber letztlich nicht ausgereiften ersten Teils angeboten hat, der seinerzeit auf dem PC im Test 76% einheimsen konnte.