Vor mehr als zwei Jahren erschien Lifeless Planet auf dem PC. Jetzt hat man auch auf der PlayStation 4 die Chance, als gestrandeter Astronaut im Stil von „Der Marsianer“ einen fremden Planeten sowie dessen Geheimnisse zu entdecken und sich wieder auf die Suche nach dem Weg zurück nach Hause zu begeben. Leider will man schon nach kurzer Zeit schneller wieder dorthin, als es die Entwickler der Stage 2 Studios im Sinn gehabt haben dürften...

Zu Beginn ist man noch neugierig, was es mit dem vermeintlich verlassenen Planeten auf sich hat.

Das Hantieren mit Gegenständen wird durch die fummelige Steuerung oft zur Geduldsprobe.

Es hätte so schön werden können: Nach der Bruchlandung im Ödland des fremden Planeten tappt man zunächst noch neugierig durch die staubige Landschaft. Was ist das für ein Ort? Und wo ist der Rest der Crew abgeblieben? Die Suche nach den Überlebenden wird schnell um weitere Fragezeichen bereichert, denn Siedlungen deuten darauf hin, dass hier schon einmal Menschen gelebt haben. Aber wer waren sie und wo kamen sie her? Und viel wichtiger: Warum sind jetzt alle verschwunden? Haben vielleicht sogar Außerirdische ihre Finger im Spiel?Aber zu schnell verfliegt die anfängliche Faszinationen und die Erkundung entpuppt sich als hochdosierte Schlaftablette. Das hat gleich mehrere Gründe: Zum einen schafft es die Kombination aus Audio-Logs und Dokumenten im Zusammenspiel mit den wenigen amateurhaft inszenierten Zwischensequenzen nicht, mich in die belanglose Geschichte hineinzuziehen – auch deshalb, weil sich mögliche Zusammenhänge schnell offenbaren. Zum anderen wären da die furchtbar langweiligen Plattform-Elemente, wenn man die zahlreichen Abgründe mit dem Jetpack überwindet und dabei höchstens die schwammige Steuerung eine Herausforderung darstellt. Der Doppelsprung via Jetpack lässt sich zeitweise sogar verbessern und man darf mehrfach die Schubdüsen betätigen. Allerdings wird einem das Upgrade zwischendurch immer wieder per Skript mit der Begründung eines leeren Tanks abgenommen – eine Anzeige für Energiereserven gibt es nicht.