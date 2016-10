Das war eine lange Wartezeit: Fast ein Jahr mussten sich PS4-Besitzer aufgrund eines Exklusivabkommens gedulden, bis sie Lara Croft in Rise of the Tomb Raider ebenfalls auf ihrem neuen Abenteuer begleiten dürfen. Immerhin spendieren Square Enix und Crystal Dynamics als Entschädigung ein paar Extras für die neue Edition, mit der auch das Jubiläum der Reihe gefeiert wird. Hat sich das Warten also gelohnt?

Zum 20. Geburtstag von Tomb Raider hat Square Enix ein attraktives Paket geschnürt.

Im neuen DLC Blutsbande darf man das Croft-Anwesen erkunden - sogar in VR.

In einem spielbaren Alptraum legt man sich mit Zombies und anderen fiesen Kreaturen an.

Eine große Überraschung ist es nicht: Die PS4-Umsetzung steht der vormals exklusiven Xbox-Vorlage technisch in nichts nach. Rise of the Tomb Raider überzeugt also auch auf der Sony-Konsole mit einer potenten Engine, die traumhafte Kulissen sowie detaillierte Figuren auf den Bildschirm zaubert. Allerdings belässt man die Darstellung weiter bei 30 Bildern pro Sekunde - diverse Grafikoptionen für Kompromisse zwischen Bildqualität und Performance wird erst der Patch für die PlayStation 4 Pro mit sich bringen. Trotzdem sieht das Spiel schon auf dem Standard-Modell der PS4 fantastisch aus. In einem kleinen Bereich bleibt die One-Version jedoch überlegen: Mit dem Xbox-Controller fühlen sich vor allem die Kletterpartien dank der gelungenen Einbindung der Impulse Trigger einen Tick intensiver an als mit dem DualShock 4. Als kleine Entschädigung darf man optional den Lautsprecher aktvieren, über den vor allem die Soundeffekte bei Schüssen verstärkt werden. Inhaltlich bleibt mit der schönen Mischung aus in unserem ursprünglichen Test ...Hier soll es viel mehr um die Ergänzungen gehen, mit denen Square Enix das ursprüngliche Spiel zum 20. Geburtstag von Tomb Raider aufwerten möchte. Da wäre zunächst ein neuer Koop-Ansatz, bei dem man sich als Duo zusammen durch die sibirische Wildnis schlagen, wertvolle Artefakte finden und in der bedrohlichen Natur überleben muss. Ich war zunächst skeptisch bei dieser Idee, wurde aber eines Besseren belehrt: Es macht richtig Spaß, sich gegenseitig den Rücken frei zu halten, die Gegend zu erkunden und auf Schatzjagd zu gehen. Dabei hält eine Zeitleiste fest, was man an einem Tag erlebt und erreicht hat – und an welchen Punkt man scheiterte.