D_Radical schrieb am 25.01.2017 um 23:53 Uhr

Ich kann glaube nachvollziehen, dass man es nicht macht, aber mich würde wirklich interessieren, wie so ein Yakuza laufen würde, wenn man es einfach mal richtig "pusht". Also mit so richtig TamTam auf einer Sony-E3-PK präsentieren, als wäre es der heißeste Scheiß, vielleicht sogar eine Lokalisierung springen lassen und vor dem Release wenigstens etwas Werbung schalten.

Mir ist klar, dass das Franchise mit seinem mitunter sehr eigenen Charakter eher Nische ist und sich von Beginn an im Westen nie großartig verkauft hat. Aber ich habe den Eindruck, dass die stiefmütterliche Behandlung des Franchises auch auf Erfahrungen beruht, die aber in einer anderen Markt-Situation gemacht wurden. Als die ersten Titel erschienen, was das Internet noch nicht so groß wie heute. Dieser Tage stehen die Leute darauf, schräges Zeug mit anderen zu teilen, siehe auch Kotaku die immer mal wieder über die Eigenheiten der Serie berichten.

Ich sehe da viel verschenktes Potential, vor allem auch wenn ich an Yakuza Ishin denke. Das Teil erschien im Februar 2014, also kaum mehr als 3 Monate nach dem Release der PS4, als es für den Kasten quasi nichts gab. Noch im Mai rissen sich die Kunden nach einem Copy&Taste-Titel wie WatchDogs, nur um neues OpenWorld-Futter für ihre neue Konsole zu haben. Meint ihr nicht, wenn man Inshin damals in den Westen gebracht und etwas lauter verkündet hätte, dass man ein Samurai-OpenWorld-Game (Im Geiste Shenmues) im Angebot hat - das man dann vielleicht mal Verkaufszahlen jenseits der üblichen niedrigen hundertausender erreicht hätte?

Kann natürlich sein, dass es dennoch wie eh und je untergegangen wäre, aber die Frage treibt mich dennoch um (wie man an der kleinen Textwall sieht).