Letztes Jahr erschien The Flame in the Flood bereits für PC und Xbox One. Ehemalige Entwickler von Bungie, Harmonix und Irrational Games inszenierten unter dem neuen Studio The Molasses Flood ein überaus stimmungsvolles, wenn auch nicht ganz überzeugendes Survival-Abenteuer in Form einer Floßfahrt. Was hat die zusammen mit Curve Digital produzierte "Complete Edition" auf PlayStation 4 für knapp zwölf Euro zu bieten? Mehr dazu im Test.



Kleines Mädchen, treuer Hund, leuchtender Stab: Wie weit kann man auf dem Fluss kommen?

Idyllisch und gut zu steuern: Die Flussfahrt ist das stimmungsvolle Highlight.

Am Anfang steht ein Steinmesser - es folgen komplexe Fallen gegen Wölfe, Bären & Co.

Je nach Anlegestelle kann man andere Dinge erledigen oder Vorräte finden.

...auf der PlayStation 4 neben Schnickschnack wie dynamischen Hintergrundmotiven sowie Avataren vor allem einen "Director's Commentary", der das Spieldesign des Survival-Abenteuers näher erläutert. Hinzu kommen laut Entwickler einige Verbesserungen, aber letztlich keine grundlegenden Änderungen, so dass der Fluss auch auf Sonys Konsole sehr schnell zum feuchten Grab werden kann und man auch auf Sonys Konsole einige Fehler in der deutschen Übersetzung sowie nicht ordentlich ins Layout passende Texte findet.Lasst euch von der charmanten Präsentation und dem niedlichen Hundebegleiter nicht täuschen. Auch wenn die entspannte Folkmusik von Chuck Ragan nach einem Bierchen beim Abendrot ruft und der Zeichentrickstil gemütliche Unterhaltung für die ganze Familie suggeriert: The Flame in the Flood ist ein gnadenloses Biest. Wer die Kampagne oder den Endlosmodus auf dem zweiten Schwierigkeitsgrad „Überlebenskünstler“ inkl. dauerhaften Tod startet, wird auch nicht lange auf ihn warten müssen. Kaum verlässt man Camp Pinewood mit seinem Vierbeiner bei idyllischem Flußpanorama, wird es ernst…Darin betritt man dann allerdings recht kleine Zufallsareale, um das Floß zu reparieren oder z.B. mit einem Zelt aufzurüsten, um zu sammeln, zu arbeiten, zu schlafen – oder zu sterben. DieDie bietet kleine Quests und Begnungen mit anderen Reisenden, aber hebt sich hinsichtlich Regie und Dramaturgie leider kaum vom Endlosmodus ab. Sie beginnt damit, dass man ein Radio auf einer Anhöhe anbringen soll, aber kann später erzählerisch kaum Akzente setzen. Ihr könnt übrigens alles auch auf Deutsch spielen. Leider sprengen die mitunter fehlerhaften oder irre führenden Texte („Hasefelljacke“, „Neuer Persönlicher“) immer wieder die Menüs.Zu Beginn hat man nur zwölf Plätze plus sechs für den Hund; außerdem kann man am Dock einen Vorrat anlegen, auf den man immer zugreifen darf - aber weil man noch keine Prioritäten beim Sammeln zu setzen weiß, ist man schnell mit Krimskrams überfüllt. Hinzu kommt, dass das Verschieben und Tauschen von Gegenständen recht fummelig ist. Hilfreich ist der Hund zu Beginn, weil er auf Sammelbares hinweist oder den Wolf wütend anbellt, aber auch hier vermisst man Überraschungen oder Entwicklungen. Man kann zwar Krähen mit dem leuchtenden Stab verscheuchen und auch den Wolf kurz irritieren, aber kämpfen kann das Mädchen nicht und sollte lieber fliehen - man kann Wolf & Co erst später in Fallen locken.Die fünf Statistiken muss man genau im Auge behalten und so ausruhen, essen, trinken, sammeln und basteln, dass man dem fatalen Absinken entgegen wirken kann – nicht nur Bisse sorgen für Folgeschäden wie Krankheiten, selbst der Regen hat üble Folgen für die Gesundheit. Es gibt einige sinnvolle Kombinationen: Wasser muss gefiltert, Wunden und Krankheiten unterschiedlich versorgt, Fallen für verschiedene Tiere vom Hasen bis zum Bären aufgestellt werden, aus denen man wiederum Nahrung als auch wichtige Kleidung anfertigen kann.Parallel mit dieser Erfahrung sinken die Erkundungsreize rapide, denn die kleinen Areale bieten zu wenig Überraschungen. Hinzu kommt, dass das Entwicklungspotenzial im Vergleich zu Don't Starve recht bescheiden ist: An die 70 Sachen kann man herstellen, vom geflochtenen Seil über Steinmesser bis hin zu Bogen, Speerfalle oder Wildschweinlederhose. Die Kleidung ist wichtig und kann für fünf Körperteile hergestellt werden – quasi von Kopf bis Fuß. Hat man aber erstmal alles Wesentliche gebaut, vor allem die Fallen für Wölfe und Bären, gibt es kaum noch interessante Dinge. Am Ende einer Fahrt wird übrigens der Rekord in Tagen und zurückgelegten Meilen angezeigt. Schade, dass es irgendwann an einem Ziel fehlt, das man unbedingt erreichen möchte oder an einer Region, die man noch nicht kennt.