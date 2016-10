Die Dragon-Quest-Serie scheint vielseitig erweiterbar. Nachdem sie mit Heroes einen ansprechenden Abstecher in Action ähnlich der Dynasty Warriors gemacht hat, wird mit Dragon Quest Builders ein weiteres überraschendes Kapitel aufgeschlagen. Denn hier verbindet man Action-Rollenspiel mit Rohstoff- sowie Bauaspekten à la MineCraft. Ob diese auf den ersten Blick mutige Mischung aufgeht, verraten wir im Test.

Die gesamte weiträumige sowie offene Welt kann zerlegt und neu zusammengesetzt werden.

Ähnlich wie bei MineCraft darf man auch hier seiner Kreativität freien Lauf lassen. Darüber hinaus gibt es aber auch noch haufenweise interessanter Missionen.

Die meisten Monster kennt man bereits aus den "richtigen" Dragon-Quest-Abenteuern.

Dieses Mal scheint es der Drachenlord geschafft zu haben. Die Welt von Dragon Quest Builders liegt in Ruinen. Monster haben die menschliche Bevölkerung von Alefgard (dem Schauplatz der ersten Serienteile) bis auf ein paar vereinzelte Überlebende nahezu komplett ausgerottet. Keine besonders guten Voraussetzungen, um mit seinem Held bzw. seiner Heldin dafür zu sorgen, den Kampf erneut aufzunehmen und das Land aus der Dunkelheit zu führen. Doch in diesem Abenteuer ist alles anders: Denn um Erfolg zu haben, muss man weder ein Stratege sein noch sich großartig um Party-Management kümmern. Stattdessen ist man hauptsächlich damit beschäftigt, Rohstoffe zu sammeln, diese ggf. weiterzuverarbeiten und Alefgard wieder aufzubauen. Stück für Stück. Block für Block. MineCraft nicht verschleiern kann. Doch wo der Geniestreich von Mojang mich mit seinen gewaltigen Möglichkeiten eher verschreckt und meine Kreativität in Schockstarre verfällt, nimmt mich Dragon Quest Builders an die Hand und weckt die Lust am Bauen. Das Tutorial ist für meinen Geschmack zwar etwas zu trocken, da es keinerlei Sprachausgabe, sondern nur endlos scheinende Textwüsten gibt. Doch man bekommt alles Wichtige vermittelt, bevor man auf das erste von vier umfangreichen Kapiteln losgelassen wird und seinen Baufantasien freien Lauf lassen kann. Da man der einzige Baumeister in Alefgard ist, muss man sich mit den Wünschen der langsam aus ihren Verstecken kommenden und Hoffnung schöpfenden Bevölkerung beschäftigen. Diese werden zumeist als durchaus abwechslungsreiche Missionen inszeniert, bei denen im Idealfall Gebietserforschung, Ressourcen sammeln und Monster bekämpfen ansprechend vermischt werden.