Dragon Quest 11: Streiter des Schicksals

Das Ding muss ja atemberaubend sein, wenn man mit so einem altebackenen Sound,Quest,Inventar System Rewards nach Rewards bekommt.Das quitschbunte Gegnerdesign fand ich in Dreagon Quest Heroes ganz lustig, aber wenn ich das in dem Spiel sehe.Ok man muss nicht auf alles stehenViel Spaß denjenigen die auf so Spielsysteme stehen. Die bekommen ja scheinbar eine richtige Perle vorgesetzt.Was bei mir imo auch sehr abschreckend wirkt ist eine Mainstory von 70-80h. Ich bin eher der Fan von 25-40h Mainstory und dann guten Nebenquest. Weil irgendwann kann es passieren das ich dann doch das Ende erreichen will und wenn es da quasi kein Shortcut zu gibt, dann landet das Ding in der Ecke.