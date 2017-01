Fate/EXTELLA: The Umbral Star

Tecmo Koei hat mit seinen Musou- bzw. Warriors-Spielen eine ganz spezielle Nische besetzt und dort beinahe ein Monopol. Angesichts des Erfolges, den die zahlreichen Serien vor allem in Fernost haben, ist es überraschend, dass kein anderer Entwickler auf den Zug aufspringt. Das dachte sich wohl auch Marvelous und bringt mit Fate/Extella: The Umbral Star ebenfalls Massenkämpfe auf die PlayStation 4. Wir haben im Test geschaut, ob die Schlachten konkurrenzfähig sind.

Angesichts des ordentlich umgesetzten Allein-gegen-Alle-Prinzips könnte auch Tecmo Koeis Omega Force hinter der Entwicklung von Fate/Extella stecken. Marvelous hat ganze Arbeit geleistet.

Natürlich dürfen auch Effekt geladene Sonderattacken nicht fehlen, die die Feinde zu Hunderten durch die Luft wirbeln...

In den Zwischensequenzen lassen sich die Ursprünge der Fate/-Serie als Visual Novel klar erkennen.

Capcom hat es vor allem mit der Sengoku-Basara-Serie gezeigt: Es gibt auch anständige Massenprügler, die nicht von Tecmo Koei kommen. Doch solche Ausnahmen sind selten. Stattdessen sorgen Kooperationen wie mit Square Enix ( Dragon Quest Heroes , Teil 2 erscheint demnächst), Nintendo ( Hyrule Warriors ) oder Bandai Namco ( One Piece: Pirate Warriors ) dafür, dass Koei Tecmos Omega Force dieses sehr spezielle Subgenre des Action-Adventures quasi in einem Würgegriff hält. Denn mit darf in diesem Zusammenhang nicht die hauseigenen Serien wie Dynasty Warriors (Teil 9 kommt bald), Samurai Warriors , den Ablegern im Gundam -Universum und einigen anderen Titeln bereits ein breites Feld für sich abgesteckt hat.